Eurovision 2023: Marco Menconi rappresenterà l’Italia con “Too Wide” – Video

Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 Ha ricevuto il suo secondo Leone d’oro vincendo il festival della canzone italiana Sanremo 2023. Ha conquistato il popolo italiano “troppo largo” ed è pronto a fare lo stesso con il popolo europeo Prendi il primo posto nel 2021 come già successo con Meneskin. Molto diverso dal suono rock dei suoi coetaneiMengoni presenta una ballata in puro stile italiano.

Il tema è stato composto da David Petrella, David Simonetta e Marco Menconi e Le modifiche devono essere apportate per partecipare al concorsoLa sua longevità è impossibile all’Eurovision e al sistema Ha chiesto di ridurlo di quasi un minuto poiché in totale sono quattro minuti. Il cantante deve rispettare questa regola per esibirsi a Liverpool.

La piattaforma che ci ha mostrato a Sanremo era semplice, ma efficace. L’interprete è rappresentato da solo in scena, vestito di nero e con scene molto brevi La sua espressione straziante può essere vista durante tutta la performance. In questo modo gli italiani si impegnano a puntare sull’intensità delle parole e sull’interpretazione di Marco Menconi, come fecero con “L’essenziale” nel 2013.