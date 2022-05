‘Eurovision’ confonde la tv italiana a metà finale: “Jennifer Lopez è in bilico”

Il canale ha posto fine all’espulsione della Spagna dalla posizione inappropriata su “Eurovision”. Fino a raggiungere un livello significativo Terzo posto con un totale di 495 punti, Il nostro miglior punteggio storico. Onestamente, Molti paesi ci hanno dato i loro dodici punti Grazie al Collegio Arbitrale Professionale. Nel televoto abbiamo ottenuto punti da tutti i loro paesi tranne l’Italia.

Sia il collegio arbitrale professionale che il pubblico italiano hanno deciso di annullare la candidatura spagnola e non hanno nemmeno dato un punto a Slow Moe. Questo fatto è stato criticato da molti utenti sui social, che non hanno esitato a promettere paradossalmente che “l’Italia ci odia”.

Notizie correlate

Ma questo fatto è sempre molto rilevante È trapelato un video della RAI, La televisione italiana è responsabile dell’organizzazione e della trasmissione del festival nel proprio paese. Puoi chiedere durante una delle recensioni degli spettacoliOppure il telecronista, Cristiano Malcioglio, che ha criticato aspramente il canale definendolo “Jennifer Lopez dell’equilibrio”..

I commentatori RAI stanno riconsiderando che il canale non dovrebbe votare per la Spagna perché Jennifer Lopez è uno sconto. L’Italia è l’unico paese in Spagna che non ha votato per la Spagna. # Eurovisione Gioca sporco RaiUno ⁇ pic.twitter.com/qLgD8s3WAy – M 📺 (@casasola_89) 15 maggio 2022

Questi commenti non sono andati bene poiché i commentatori hanno rotto la solita neutralità di dover coprire l’evento. Tuttavia, Alcuni spettatori italiani hanno cercato di difendere il loro narratore. Si conferma sempre Indurre in errore diversi candidati per creare una storia “divertente”. Concorrenza.