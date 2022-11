Eurovision consentirà agli spettatori di votare da tutto il mondo dal 2023 | Televisione

Il gara musicale Eurovision A partire dall’edizione 2023, gli spettatori di tutto il mondo, e non solo dei paesi partecipanti, potranno votare le loro canzoni preferite, secondo le nuove regole annunciate dall’organizzazione questo martedì, che mirano ad aumentare il potere del pubblico nella scelta del vincitore finale.

Il Unione europea di radiodiffusione L’EBU ha anche annunciato che nelle semifinali la giuria di esperti musicali sarà abolita e spetterà ai voti degli spettatori eleggere i paesi che raggiungeranno la finale.

In finale verrà preservato l’attuale sistema di spettatori misti, in vigore dal 2009, anche se i voti popolari arriveranno non solo dai Paesi partecipanti (Paesi europei, Israele, Australia) ma da tutto il mondo, secondo un comunicato pubblicato dall’EBU.

maggiori informazioni

“Questi cambiamenti riconoscono l’enorme popolarità del festival, il principale evento di musica dal vivo al mondo, dando al pubblico ancora più potere”, ha spiegato Martin Osterdahl, supervisore esecutivo di Eurovision, nella nota ufficiale.

Gli spettatori dei paesi partecipanti potranno continuare a votare come prima tramite SMS, telefono o nell’app del festival, mentre gli spettatori dal resto del mondo dovranno farlo attraverso la piattaforma online, dove sarà necessario utilizzare un credito carta. , ha sottolineato EBU.

Il sistema di voto misto degli ultimi anni ha prodotto importanti cambiamenti finali in classifica, come accaduto nell’edizione 2022, dove l’Ucraina, che si è classificata quarta nella fase di votazione della giuria, si è classificata È finito al festival Per il massiccio sostegno dei telespettatori del paese.

L’edizione 2023 non si terrà in Ucraina, a causa della guerra in quel paese, e Il secondo ospite sarà il Regno Unitoche ha scelto Liverpool come sede dell’evento dal 9 al 13 maggio.

Puoi seguire EL PAÍS TELEVISIÓN su Cinguettio Oppure registrati qui per ricevere Notiziario settimanale.