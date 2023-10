Eventide Riptide, Univibe e overdrive in un unico pedale con Midi e preset

Dopo l’uscita dell’H90, il box a doppio effetto divenne costoso ma potente È successo, il marchio ritorna con un pedale più semplice, anche se ricco di funzionalità. su di lui È successo MareaUN Univibe E Guidare Che offre due diversi tipi di ciascuno degli effetti.

dentro Univibela modalità rossa simula Shin E Uni VibeMentre il verde offre una versione più tradizionale dell’effetto. D’altra parte, abbiamo anche due possibilità di aumento della velocità, la modalità verde, corrispondente a ciò che interpretiamo come a Urlo di caccaModalità rossa, distorsione morbida ma con miglioramento.

Assolutamente, e aggiunge al fatto del potere Cambia l’ordine tra i due blocchi Collegando l’alimentazione in qualsiasi momento si ottiene un pedale in grado di fornirci molti effetti audio. Per questo motivo è successo Eventide Riptide 5 preimpostazioni A cui possiamo accedere in qualsiasi momento dal pedale stesso, anche se possiamo accedervi di più abbassandolo midiessendo una delle caratteristiche di Riptide.

Come di solito accade nel formato del pedale Eventide, possiamo scegliere tra diversi tipi di pedali Trasgressione (True, DSP o Kill Dry), può essere controllato utilizzando un interruttore a pedale ausiliario e può essere modificato tramite un programma chiamato È successo dispositivo capo. IL Livelli di ingresso Si adatta sia alle chitarre che ai sintetizzatori e possiamo assegnare qualsiasi parametro al pedale di espressione. Inoltre esso, com.interruttori a pedale Possono funzionare in modalità ‘off’ o ‘momentary’, potendo accendere e spegnere l’effetto, oppure attivarlo solo mentre il nostro piede preme l’interruttore.

