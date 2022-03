Evento Apple: quando, dove e quali versioni sono previste

Apple ha annunciato il suo primo evento nel 2022: un’anteprima della performance

manzana per il suo primo grande discorso nel 2022, che si terrà l’8 marzo dal Parco delle Mele negli Stati Uniti.

L’annuncio è stato dato su Twitter da Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing dell’azienda. Lo slogan dell’evento è “Performance Peek” Che si pronuncia allo stesso modo di “prestazioni di picco”, una frase che denota “prestazioni massime”, che Significa che verranno presentate squadre più forti dei loro successori.

Il nuovo keynote di Apple l’8 marzo 2022, Peak Performance

In questo modo si è confermata una voce che circolava da mesi, che indicava la possibilità che il colosso informatico tenesse il suo primo evento a marzo. Cosa ti aspetti da questo incontro? Si stima che Apple introdurrà un nuovo telefono per la linea iPhone SE. Il telefono includerà uno schermo da 6,1 pollici, alcune funzionalità di iPhone XR e non verrà fornito con Face ID.

Un altro candidato per dire presente in questa parola chiave è nuovo IPAD Air che integrerà il nuovo chip A15 Bionic, il supporto al 5G e un reparto fotografico che si preannuncia ancora più appetibile del suo predecessore.

Si stima che il nuovo chip M2 sarà introdotto nel nuovo MacBook Pro da 13 pollici, così come nel MacBook Air e nel Mac mini. E se non ci sono molte presentazioni, almeno secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, quel giorno ci sarà almeno un nuovo Mac.

Altre novità: iPhone 14 e 15

Qualche settimana fa alcuni dettagli sulle specifiche iPhone 14. Il prossimo telefono di Apple includerà miglioramenti della batteria, Grazie al miglioramento che sarà fornito dal chip 5G integrato nel dispositivo. Inoltre, è noto che il produttore responsabile della creazione del nuovo chip è TSMC, che da tempo è in grado di lavorare con il processo a 6 nm.

D’altra parte, è stato detto così La nuova squadra dell’azienda Wi-Fi 6E il. Si tratta di uno sviluppo interessante rispetto alle generazioni precedenti, in quanto potranno utilizzare la frequenza di 6 GHz, tra le altre cose, per aumentare la velocità e la stabilità durante la trasmissione dei dati.

Un’illustrazione dell’iPhone 14. (Foto: GQ Spagna)

Anche se confermato, sarà un’opzione per collegare l’iPhone 14 con occhiali per realtà aumentata o mista, cosa che tutto indica che l’azienda di Cupertino si sta preparando.

Oltre a queste informazioni, ci sono alcuni dati in merito iPhone 15Un dispositivo che non vedrà la luce fino al 2023. Si stima che il nuovo smartphone includerà un completo rinnovamento del modulo fotocamera e la novità della rotellina di scorrimento

Il blog Yanko Design ha presentato uno dei primi concept per iPhone 15, con una riprogettazione completa del modulo fotocamera. Il sito Web spiega quale sarà il modulo fotocamera di iPhone 15 Pro e Pro Max, inclusi: un teleobiettivo, un obiettivo grandangolare e un obiettivo periscopio.

Secondo diverse funzionalità trapelate dell’iPhone 14, come i modelli da 6,1 e 6,7 pollici che non avranno una tacca e la rimozione delle porte nella parte inferiore del dispositivo, si dice che l’iPhone 15 segua gli stessi passaggi. Ovviamente una delle novità di questo dispositivo sarà lo schermo con refresh rate di 144 Hz.

L’iPhone 15 ha ancora molta strada da fare, ma inizieranno a emergere nuovi concetti e ci saranno perdite di piani di progettazione durante tutto l’anno, come già accade per l’iPhone 14.

