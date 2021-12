Evento finale della stagione 8 di Fortnite: guarda la fine del capitolo 2 in diretta

Il sabato 4 dicembre 2021 finisce Episodio 2 a partire dal È un gioco elettronico. in caso la fine, Il evento finale a partire dal Stagione 8 subordinare Pass battaglia a partire dal Fortnite Capitolo 2, siamo testimoni di come cubo regina Sta per portare a termine il suo malvagio piano di piramide. Vi diciamo come la vedete Lui vive e Lui vive appena sotto:

Evento finale della stagione 8 di Fortnite, date e orari

Il fine evento, Il Evento finale della stagione 8 Dal Battle Pass di Fortnite il Capitolo 2 si svolgerà a sabato 4 dicembre 2021 Alle seguenti date e orari a seconda della nostra regione:

Spagna (Penisola e Isole Baleari): 22:05 sabato 4 dicembre

(Isole Canarie): sabato 4 dicembre 21:05 Argentina e Brasile e Chile e Uruguay : 18:05 di sabato 4 dicembre

e e e : 18:05 di sabato 4 dicembre Bolivia e Cuba e Repubblica Dominicana e Venezuela : 17:05 di sabato 4 dicembre

e e e : 17:05 di sabato 4 dicembre Colombia e Ecuador e Messico e Panama e Perù Sono le 16:05 di sabato 4 dicembre

e e e e Sono le 16:05 di sabato 4 dicembre Costa Ricae salvatoree Guatemalae Honduras e Nicaragua15:05 di sabato 4 dicembre

Check in sabato 04/12/2021, dalle 16:00 CET alle 22:05 CET, Otterremo gratuitamente i seguenti articoli:

Ricompense dell’evento Fortnite The End gratis

Schermata di caricamento della culla del cubo

vera copertura del cubo

Schermata di caricamento dell’accesso alla regina, mentre quello, Conferito per la partecipazione all’evento El Fin.. Inoltre, Epic lo ricorda Le playlist degli eventi saranno attive mezz’ora fa della stessa cosa. noi Ti consigliamo di essere all’interno di Fortnite un’ora prima Per evitare problemi. Ce lo ricordano anche loro La riproduzione non sarà disponibile dopo la fine dell’evento; Se vogliamo conservarne un ricordo, dovremo registrarlo.

Alle 21:25 CET è stata attivata la modalità di gioco The End.. Tutte le altre modalità di gioco di Fortnite sono disabilitate.

Modalità di fine gioco

Una volta entrati nella modalità di gioco, Ci saluta una breve scena introduttiva: il cubo blu protegge il forte a sud del Parque Placentero, da dove inizierà l’attacco contro la piramide e la regina del cubo.

Nel forte abbiamo tutti i tipi di difese (Come torri) per affrontare le orde di mostri cubo che la regina cubo ci lancia: