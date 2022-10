Evento Google Pixel: le ultime novità da cellulari e nuovi orologi

Google Pixel 7 (Google)

azienda tecnologica Il Googlea pochi giorni dal lancio ufficiale della sua nuova generazione di dispositivi, che include smartphone, smartwatch e tablet, nel prossimo periodo Evento Google Pixel 6 ottobre prossimo.

Tuttavia, le indiscrezioni e le indiscrezioni avvenute negli ultimi mesi possono dare un’idea di ciò che gli utenti considerano fan dei prodotti. pixel Puoi aspettare l’evento

Il prodotto più popolare della famiglia Pixel avrà un nuovo membro nella sua famiglia con il lancio degli smartphone Pixel 7 S Pixel 7 Pro, che presenterà lievi miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Il dispositivo di base avrà una striscia di alluminio orizzontale integrata sul retro del telefono, dove è presente Doppia fotocamera che sarà a tua disposizione.

Da parte sua, sarà la versione Pro del Pixel 7 Tre telecamere distribuito nello stesso luogo.

Il Telecamera Non ci saranno molti cambiamenti al di fuori della sua distribuzione, sia come fotocamera anteriore che posteriore Hardware Ha specifiche simili a quelle del modello precedente nelle sue versioni Pixel 6 S Pixel 6 Pro.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro (Google)

Inoltre, secondo le informazioni su 9to5google, avranno anche i dispositivi di nuova generazione schermi Simile alla sua versione precedente, però Precisione Verrà modificato per sfruttare la modalità di risparmio energetico batteria Proprio come fanno i telefoni SAMSUNG e altri che usano Androide come sistema operativo.

Lo stesso sito rileva che la mancanza di modifiche più evidenti rispetto al Modello 6 potrebbe significare questo Il GoogleCome manzanasegue uno schema di lanci chiamato “tic-tac”.

Ciò significa che Pixel 7 rappresenta a Aggiornamento minore (tag) E che il suo prossimo modello, l’ultimo Pixel 8, avrà modifiche più nitide e a La differenza più ovvia (tak) Per quanto riguarda il modulo che verrà rilasciato a breve.

Da parte sua, il Orologio intelligente Pixel posizionarsi come uno dei newsletter Il più importante per gli utenti e sebbene sia già stato annunciato, il suo lancio ufficiale sul mercato, nonché maggiori dettagli sulle sue specifiche sono i più attesi nella sua presentazione.

Smartwatch Pixel (Google)

Al momento, questo è noto per essere nuovo orologi intelligenti Avranno un display circolare con corona touch e pulsante laterale. La barra può essere modificata dagli utenti per aggiungere un altro livello Personalizzazione. Inoltre, avranno un sistema operativo migliorato che include altre applicazioni Google, come Maps, Assistant, Wallet e Home.

Per quanto riguarda le informazioni sulla salute che può fornire agli utenti, Pixel SmartWatch può tenerne traccia frequenza del battito cardiacoIl tempo e la qualità del sonno e i periodi di attività. Tutto questo grazie all’integrazione di questo dispositivo con Fitbit.

Offerte in più Smartphone Pixel 7 E uno smartwatch, Google farà una presentazione speciale del suo nuovo dispositivo disco pixelnuova diapositiva Tenditore G2 Che saranno presenti nei nuovi telefoni cellulari dell’azienda e che potranno offrire un aumento del 20% delle loro capacità Scheda graficaOltre a ridurre il consumo di energia del 20%.

Altri lanci potrebbero includere nuovi dispositivi Nest per la casa, come un nuovo router e un campanello connesso a Google che potrebbero essere presentati al pubblico il 6 ottobre.

