Evercade VS, la console di casa di Blaze Entertainment, è stata lanciata in Europa a dicembre

Evercade VS, la nuova console di gioco retrò di Blaze Entertainment, arriva nei negozi europei a dicembre, e poco dopo – nel gennaio 2022 – in Nord America. “La console Evercade VS si basa sul successo del sistema di gioco mobile Evercade, offrendo agli utenti un nuovo modo di godersi i giochi vintage a casa con oltre 280 giochi attraverso i kit di cartucce fisiche di Evercade.” dice Blaze. MSRP per Evercade VS è 99,99 Con cartucce a partire da 17,99.

Evercade VS include un sistema a doppia cartuccia che ti consente di avere due cartucce contemporaneamente nella console. Include anche alcune funzionalità richieste dagli utenti:

Supporto multigiocatore locale.

Nuove modalità di visualizzazione.

Scansiona caratteri e cornici.

Immagini di stato salvate.

Aggiornamenti wireless e altro.

“Dietro la console desktop Evercade VS c’è un’interfaccia utente personalizzata, un design hardware con 4 GB di spazio di archiviazione interno e l’emulazione migliore della categoria con una CPU quad-core da 1,5 GHz. La piattaforma VS Streaming in 1080p che ti consente di giocare oltre 40 anni di giochi sulla tua TV tramite una connessione HDMI“L’azienda dice.” Evercade Vs include il proprio controller basato sugli acclamati controlli del laptop Evercade, con D-Pad, X, Y, A e B incredibilmente comodi e l’aggiunta di controller trigger aggiuntivi con L1, L2, R1 e R2. Il telecomando viene fornito con un cavo lungo 3m che permette una comoda lunghezza tra la consolle e il divano. “

Evercade VS Supporta 4 controller USB attraverso le sue porte anteriori. La console supporta controller originali diversi da Evercade VS, incluso il wireless tramite una connessione USB-A e può essere utilizzata come funzione di mappatura dei raggi.

Le cartucce Evercade possono essere eseguite su tutti i sistemi Evercade, tranne Museo Namco– , che significa che c’è accesso a Più di 280 giochi in 26 collezioni EvercadeCompresi Atari, Interplay, Codemasters, Worms, Data East, Intellivision, Bitmap Brothers e molti editori di giochi classici, nonché editori indipendenti di giochi retrò moderni.