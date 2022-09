EVGA si separa da NVIDIA e lascia il dominio della GPU, influenzandoti | tecnologia

EVGAè il partner principale di nvidia nel mercato schede dello schermoHanno annunciato un cambiamento drastico che potrebbe sorprendere molti, ovvero che hanno annunciato che lasceranno il lavoro GPUe completamente, anche se sarà graduale.

Quindi uno dei maggiori protagonisti del settore schede dello schermo Si sta allontanando dal mondo delle GPU, a quanto pare per continuare le altre attività che gestisce, Ma mette in evidenza lo scarso rapporto che hanno avuto con NVIDIA negli ultimi mesi Ciò ha portato a questa decisione.

Questo ora significa la fine di un’era, dopo 22 anni di collaborazione, un rapporto d’affari che sembra essere stato tossico ultimamente. Ora lo stesso CEO EVGAE il Andrea HanHa chiarito che la sua azienda non sarebbe stata parte della prossima generazione di GPU produrre nvidia E che dedicheranno i loro sforzi all’esaurimento delle scorte esistenti e continueranno a supportare nei prossimi anni coperti dalla garanzia.

Uno dei problemi principali È la diminuzione dei margini di profitto dovuta all’aumento dei costi delle operazioni di produzione e distribuzione di schede grafiche.

EVGA sta terminando la sua relazione con NVIDIA e interrompe tutta la produzione di schede video per motivi di trattamento irrispettoso, tra le altre cose. Dì ai dipendenti che saranno “occupati di loro”, ma non vediamo come tutti questi lavori andranno avanti indefinitamente: https://t.co/ZvgDYhcGXf

– GamersNexus (GamersNexus) 16 settembre 2022