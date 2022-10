Evil Antilles parla del prodotto, dell’originalità, di Jedet e di altro di Snow Tha | Video | LOS40 Urbano

Antille malvagie È diventata una delle artiste più originali della scena. Porta con la scienza il messaggio di inclusione, libertà e giustizia per le minoranze con cui ha conquistato l’amore di sempre più persone.

Questo è qualcosa che sta dimostrando da anni, ma ha visto il boom più grande dopo aver lanciato la sua sessione con lui uno sconosciuto, che riunisce milioni di ascoltatori sulle piattaforme. Ora la sua voce suona in molte angolazioni.

Ma Villano ha trovato ispirazione anche per altri e altri che si sono resi conto di aver costruito quel messaggio. Ce ne ha parlato in modo specifico a LOS40 Urban, dove ha menzionato Buona, la donna spagnola che conosci non solo come “donna”, ma anche come amica. Ti stai preparando a collaborare?

La persona con cui sembra disposta a lavorare lo è Snow Tha. Prodottoil rapper che gli ha rivolto anche delle parole gentili Nel nostro studio di Porto Rico. Quando si avvererà?

Rimanere fedeli a se stessi nel settore non è un compito facile, ma Villano lo ha sempre fatto. Come vivi con la tossicità del settore? Ciò che non ti uccide ti fortifica?

Musicalmente parlando, la nostra protagonista è più che pronta a continuare a deliziarci con nuove storie in canzoni che diventeranno le regine della pista da ballo. Ha un album tra le mani che presto potremo ascoltare. È “quasi pronto per uscire nel mondo”. E tu, vuoi sentirlo?