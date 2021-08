EVO conferma le date del 2022 e dovrebbe essere faccia a faccia

L’Evolution Championship Series è in corso dal 2002

Negli ultimi anni, la definizione della parola “sport” è cambiata drasticamente grazie alla tecnologia e all’inclusione dei videogiochi nella cultura popolare delle persone. Quindi, sia simulando sport reali nella realtà virtuale (come il calcio in titoli come FIFA o eFootball), sia includendo giochi che generano una certa competizione tra giocatori, Nell’ultimo decennio è emerso un nuovo fenomeno sociale e culturale noto come eSport.

Questo termine si divide in due parole inglesi: “E”, da elettronico, e “sport”, che significa sport. In questo senso si parla di “esports”, una nuova pratica che ogni anno aggiunge sempre più follower.

Per esempio L’Evolution Championship Series, conosciuta semplicemente come EVO, un torneo di eSport che si tiene ogni anno a Las Vegas, negli Stati Uniti, che riunisce i migliori giocatori del genere picchiaduro. Ciò significa che i giocatori esperti nel controllo (attacco e difesa) dei giochi di serie Street Fighter, Marvel vs Capcom, Guilty Gear, Mortal Kombat e Super Smash Bros, tra l’altro.

Il torneo si sviluppa incessantemente dal 2002 (quando prese il nome EVO) Fino al 2020, quando la pandemia di COVID-19 costrinse la cancellazione dell’edizione di quell’annoQuesta è la notizia più rilevante dal 2004, quando le macchine arcade furono accantonate per fare spazio alle versioni console (Play Station e Xbox).

Tuttavia, nonostante il ritorno di EVO nel 2021, c’è ancora un problema tra i fan di questo evento perché doveva essere effettivamente implementato per prevenire possibili contagi con il nuovo virus Corona.

“Questi ultimi due anni sono stati impegnativi, a dir poco, per molte ragioni. Il mondo non ha mai sperimentato le cose che abbiamo passato noi e che stiamo ancora vivendo. Siamo grati di essere stati in grado di riunirci attraverso la nostra passione per i giochi di combattimento e di giocarci l’un l’altro in eventi online.Lo spiegano gli organizzatori di EVO attraverso un comunicato ufficiale.

Foto: Evolution Championship Series

“Anche se la sensazione non era la stessa quando eravamo tutti spettatori nello stadio dell’evento, con i tifosi che ruggivano e l’energia nei nostri cuori, la sensazione era ancora lì per tutti. Tutti noi amiamo questi giochi e il modo in cui portano noi insieme attraverso l’istruzione, la competizione e, soprattutto, il divertimento!”

Ora, dopo due anni di attesa e centinaia di richieste dai suoi follower, EVO ha annunciato che la sua prossima edizione nel 2022 si svolgerà dal 5 al 7 agosto di persona; Torna a Las Vegas, come città ospitante per questo importante evento sportivo.

“È passato molto tempo e sappiamo che tutti stanno aspettando con impazienza il nostro prossimo evento di persona. Lo stavamo aspettando anche noi! Grazie a tutti per essere stati con noi quest’anno e per aver creduto in ciò che rende Evo.La commissione ha aggiunto nel documento.

In questo modo EVO spera di risolvere i problemi sollevati nell’edizione di quest’anno (tenutasi dal 6 al 15 agosto), dove Diversi giocatori hanno segnalato la mancanza di più giochi a causa di problemi con la loro connessione Internet. Inoltre, gli esperti sottolineano che un ritorno all’esistenza può riservare molte sorprese, sia tecnologiche che logistiche, visto che EVO fa ormai parte del catalogo eventi di SONY.

