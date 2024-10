Evolutio aspira a essere una guardia della sicurezza informatica | un lavoro

Ha solo quattro anni, ma sembra aver ben chiaro cosa vuole fare da grande. Evolutio nasce nel 2020 come spin-off della multinazionale britannica BT, dopo essere stata acquisita dal fondo di investimento spagnolo Portobello, che ha fatturato più di 261 milioni di dollari. Una cifra di cui il 60% proveniva dalla vendita di infrastrutture di comunicazione.

Il lavoro iniziato oggi dall’azienda si estende ad altre tre aree: cloud computing, esperienza del cliente e sicurezza informatica, sebbene sia quest’ultima a diventare il suo obiettivo principale. “Anche se era il più piccolo, la crescita del mercato e la nostra visione ci dicevano che tutto si sarebbe ridotto alla sicurezza informatica. Prima, quando vendevamo una rete di comunicazione, la parte più importante era la comunicazione, afferma Jacinto Cavestani, Evolutio CEO e Direttore commerciale Ex servizio clienti di BT Spagna: “Ora si tratta di sicurezza.” “Vogliamo integrare la sicurezza nelle nostre reti e collegare diversi dipartimenti, che non sono impermeabili.” “Tra cinque anni ci considereremo un’azienda di sicurezza informatica”, aggiunge il direttore.

Un’ambizione che vogliono trasformare al più presto in realtà e per la quale Portobello ha tirato fuori il libretto degli assegni. In questi quattro anni ha acquisito diverse aziende nelle quali ha speso complessivamente 70 milioni di euro e ha mostrato la sua ambizione di conquistare il mercato portoghese. “Non acquistiamo per la crescita, ma per accelerare la trasformazione dell’azienda”, sottolinea.

Hanno iniziato il 2021 con l’acquisizione della società tecnologica portoghese Warpcom, ex filiale di Alcatel, con oltre 130 dipendenti e focalizzata su aree quali infrastruttura IT, collaborazione, esperienza dei clienti e dei dipendenti, contact center, data center, ambienti cloud e sicurezza informatica. La seconda è la catalana Dagram, specializzata nell’integrazione di sicurezza, reti, sistemi e soluzioni cloud, che conta 60 dipendenti. Segue Plusnet, che ha sede a Madrid e conta 85 dipendenti. Un’azienda specializzata nell’integrazione di soluzioni di customer experience. “Questo acquisto ci ha fatto fare un enorme passo avanti in questa tecnologia, che si integra bene con la sicurezza informatica. Ci ha reso leader nel mercato dell’integrazione dei call center. Se non l’avessimo acquistata, ci sarebbe voluto molto tempo per arrivare.

Più recentemente, il Portogallo è nuovamente sotto i riflettori. Securnet, che ha oltre 20 anni di esperienza e ha sede a Lisbona e Porto, si è concentrata sulla sicurezza informatica e sui servizi di comunicazione.

Sembra che questa sete di shopping stia aspettando nuove opportunità in questo momento, anche se Kafistani conferma che questo sarà il modo per raggiungere il suo obiettivo. “È normale che le aziende con un fondo di capitale di rischio come azionista acquisiscano piccole aziende per crescere. La tecnologia sta avanzando molto e se si calcola il costo della crescita, vale la pena acquistarla.

Ma non si è limitata a guardarsi intorno, ha anche disinvestito la sua affiliata dedicata all’infrastruttura di rete. Nel luglio 2023, hanno avviato un nuovo corso vendendo Evolutio Business Connectivity, acquisita da Lyntia Networks, operatore nazionale di fibra. “Ha acquisito la nostra rete in fibra focalizzata sul mercato enterprise e business per circa 35 milioni di euro. Ora siamo il loro canale di vendita e quindi non dobbiamo investire in questo settore. Questo accordo ci aiuta a concentrarci sull’obiettivo di essere un’azienda di cybersecurity ”, afferma Cavestani.

Attualmente Evolutio conta 1.400 dipendenti e un fatturato nell’ultimo esercizio finanziario di 344 milioni di euro, di cui 282 milioni di euro dovuti a Evolutio e 62 milioni di euro dovuti alle due prime acquisizioni. Senza fornire dati sull’EBITDA, le sue previsioni quest’anno mirano a raggiungere 420 milioni di ricavi, di cui, secondo Cavestany, le quattro società acquirenti contribuiranno con 110 milioni, e il resto verrà da Evolutio. Le entrate provengono da una vasta gamma di clienti, il 30% da istituzioni pubbliche attraverso il servizio telefonico 012 o il Servizio Estero del Governo spagnolo (Ambasciate, Turespaña, ICEX, Base in Antartide…). Il resto proviene da aziende private, tra cui Mediolanum, Fluidra o l’operatore di ristorazione Alsea. “Tra i nostri clienti ci sono molti dei 200 clienti che sono meno clienti dell’Ibex. Non riusciamo a vendere alle banche e alle grandi aziende, ma facciamo per loro cose specializzate, ad esempio paghiamo a Inditex tra i 3 ei 4 milioni”, dice l’amministratore delegato.

Le aziende tecnologiche, in generale, mostrano un deficit significativo nell’attrarre e trattenere i talenti. Un problema che Evolutio ha voluto risolvere aprendo un centro a Linares (Jaene), dove offre un’ampia formazione e pratica professionale, assumendo profili altamente specializzati come tecnici di rete o cloud, analisti di sicurezza informatica o funzioni di supporto. “Inizialmente avevamo puntato su Malaga, ma ci sono state troppe cessioni e abbiamo scartato l’idea. Qui abbiamo avuto il sostegno di tutti i dipartimenti, e c’è anche una fantastica università pubblica con un’ampia gamma di professioni tecnologiche e un’offerta importante. della formazione professionale Abbiamo trovato stabilità per i nostri progetti e un fatturato solo dell’1%.

Centro di Linares

Per avviare il progetto hanno investito 320.000 euro nella climatizzazione degli uffici e dal 2021 hanno utilizzato 1,7 milioni di euro in formazione. Entro la fine del 2024, il centro spera di accogliere 140 persone e di arrivare a 200 l’anno prossimo.

Il successo ottenuto, secondo Cavestani, li ha spinti a cercare un secondo posto, questa volta misto tra Spagna e Portogallo. “Quest’anno fattureremo 80 milioni nel paese vicino e abbiamo 400 dipendenti. Siamo tra le prime cinque aziende di sicurezza informatica. Per questo vorremmo localizzarla in Estremadura, in Galizia o nel nord del Portogallo.

Oltre a questo progetto, Evolutio considera l’internazionalizzazione uno dei suoi altri pilastri strategici. La sua espansione all’estero è iniziata con l’apertura di una delegazione in Messico nel 2023. Secondo Cavestani è l’inizio del raggiungimento di altri paesi dell’America Latina, come il Brasile, considerato una potenziale seconda destinazione, per la sua vicinanza al Portogallo. “Al momento, le vendite in Messico sono piccole. Nel 2025 stimiamo circa 15 milioni di euro, ma vediamo un potenziale di crescita tra il 50% e il 60%”. caso Alsea. “Da lì abbiamo venduto un progetto a Naturgy e abbiamo già firmato altri contratti.”

Ma il suo processo di internazionalizzazione fa ulteriori passi, come la possibilità di offrire servizi dalla Spagna alle multinazionali che hanno qui responsabili tecnici. Aziende come Mondelez, Axa o Almirall forniscono i loro servizi in Europa. “Non abbiamo bisogno di aprire uffici nel continente o di avere persone in altri paesi perché il nostro acquirente è in Spagna. Abbiamo stipendi e condizioni economiche che ci permettono di competere”, conclude.