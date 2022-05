Evolutio è stata premiata come “Partner governativo” in Amazon Web Services

si è evolutoUn esperto integratore di cloud, è stato riconosciuto come partner governativo di Amazon Web Services (AWS), in riconoscimento della sua lunga esperienza come integratore di soluzioni per fornire carichi di lavoro e applicazioni mission-critical su AWS ai clienti a livello globale. Settore pubblico in conformità con AWS Best Practice Standards.

In questo modo, Evolutio potrà continuare ad aiutare i clienti del settore pubblico a progettare, distribuire ed eseguire architetture e carichi AWS critici, migliorandone efficienza operativa, sicurezza, efficacia, prestazioni e costi.

Per supportare la perfetta integrazione e implementazione di queste soluzioni, AWS ha creato un framework di architettura ben consolidato e un programma di competenza AWS per aiutare i suoi clienti a selezionare partner di consulenza e tecnologia APN con competenza e profonda esperienza nel settore.