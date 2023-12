È un venerdì insolito sulle spiagge della Repubblica Dominicana. A causa dei festeggiamenti di Capodanno. L'Exatlón USA All-Stars Elimination Duel è stato posticipato al 29 dicembre. Fino a stasera Il nuovo atleta dovrà dire addio all'ottava stagione.

attualmente, La Squadra Rossa è il leader, con solo cinque dei suoi membri banditi nei duelli eliminatori. Mentre Il Blue Team ha ottenuto un totale di sette sconfitte. COSÌ La resa dei conti di stasera è vitale Concorrenti Ripristinare la fiducia o, in caso contrario, espanderla ulteriormente Il famoso. Sei pronto per il tuo prossimo incontro in tribunale?

Exatlón USA All-Stars 2023: chi è stato eliminato dalla settimana di oggi, 29 dicembre

Il duello eliminatorio finale dell'anno ha causato… Una vera e propria montagna russa di emozioni tra gli spettatori. Dopo momenti di vera tensione e dopo la mancata vittoria nell'arena, l'atleta saluta le coste della Repubblica Dominicana e si meravigliaSei stato eliminato dalla stagione 8 di Exatlón USA All-Stars venerdì 29 dicembre ed è…

Informazioni in fase di sviluppo*

Potrebbe piacerti anche: Le 10 coppie meno attese del 2023

Exatlón USA All-Stars 2023: roster completo e classifica per le eliminazioni

Oltre ai 14 eliminati, Altri tre partecipanti hanno dovuto abbandonare il reality a causa di infortuni vari, portando il numero degli esuli a un totale di 17 atleti.. Tenendo presente questo, condividiamo con voi: Elenco aggiornato di tutti i concorrenti che hanno abbandonato la Stagione 8 di Exatlón USA All-Stars a partire da oggi, 29 dicembre.

Prima cancellato: Dinhy Kalou-Azul Team

Dinhy Kalou-Azul Team Secondo cancellato: Miguel Angel Espinosa – Squadra Azul

Miguel Angel Espinosa – Squadra Azul Terzo cancellato: Francisco Javier “Almaza” Rodríguez – Team Rojo

Francisco Javier “Almaza” Rodríguez – Team Rojo Quarto eliminato: Raquel Becker-Team Azul

Raquel Becker-Team Azul Quinto cancellato: Jose Carlos “JC” Herrera – Team Rojo

Jose Carlos “JC” Herrera – Team Rojo Sesto eliminato: Shayla Perez – Team Rojo

Shayla Perez – Team Rojo Settimo cancellato: Kenny Ochoa – Squadra Azul

Kenny Ochoa – Squadra Azul Ottavo cancellato: Alondra “Nona” Gonzalez – Team Rojo

Alondra “Nona” Gonzalez – Team Rojo Nono cancellato: Frank Beltre – Team Rojo

Frank Beltre – Team Rojo Decimo cancellato: Mirna Alamada-Team Azul

Mirna Alamada-Team Azul Undicesimo classificato eliminato: Alfredo Pang-Azul Team

Alfredo Pang-Azul Team Dodicesimo classificato eliminato: Claudia Martinez – Team Azul

Claudia Martinez – Team Azul 13° classificato eliminato: Informazioni in fase di sviluppo*

Perdite per infortunio

Marisela “Chili” Cantù – Squadra rossa

Granton Blu – Squadra blu

Choy Almeida – Squadra blu

Stagione 8 di Exatlón USA All-Stars Va in onda dal lunedì al venerdì alle 19:00 ET/18:00 Central sui canali Telemundo. Mentre Le gare di eliminazione si svolgono alla stessa ora la domenica, tranne oggi, A causa della celebrazione del nuovo anno.