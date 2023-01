Excel, Word, Outlook e PowerPoint a 2 euro al mese

Microsoft lancerà il nuovo piano di abbonamento Microsoft 365 Basic a livello globale il 30 gennaioche fornisce 100 GB di archiviazione cloud e a e-mail Senza pubblicità con Outlook e supporto tecnico, a 2 euro al mese.

Questo è il nuovo abbonamento annunciato Microsoft Per sostituire il piano di archiviazione OneDrive autonomo da 100 GB, con una vista Implementa alcune funzionalità aggiuntive mantenendo un prezzo ragionevole.

in questo senso, La nuova opzione di abbonamento è progettata per una persona e dispone di 100 GB di spazio di archiviazione Nel cloud per file, foto e video di OneDrive. Allo stesso modo, fornisce un account Outlook con tutte le sue funzioni interne come e-mail, calendari, elenchi di cose da fare e contatti. Tutto questo è disponibile sia per il Web che per i dispositivi mobili e senza di esso Pubblicità.

anche, Questo modello di abbonamento offre sicurezza integrata che aiuta a proteggere le informazioniE Come dichiarato da Microsoft sul suo sito web. Puoi anche accedere agli esperti del supporto tecnico con i quali gli utenti possono ottenere assistenza sia per Microsoft 365 che per Windows 11 in qualsiasi momento. Questa assistenza può essere ricevuta tramite telefonata o tramite Chiacchierare In linea.

Un altro vantaggio di questo abbonamento è quello Accedi alle versioni web e mobile gratuite di app come Word, Excel e PowerPoint Con un account Microsoft. Tuttavia, non include queste versioni applicazioni per Mac o PC, che ha alcune funzionalità avanzate.

Questo piano di abbonamento manterrà il prezzo di 20 euro all’anno o 2 euro al mese. Per gli utenti che sono già abbonati al piano autonomo di OneDrive da 100 GB, il modello di abbonamento passerà automaticamente a Microsoft 365 Basic senza alcuna azione richiesta.

Gareth Oystryk, Product Marketing Manager di Microsoft 365, ha annunciato che presto espanderanno “molte cose” con la sicurezza avanzata per OneDrive che “sarà anche disponibile”. Questi includeranno gli aggiornamenti Area di archiviazione sicura “Personal Vault”, collegamenti protetti con password e data di scadenza, rilevamento e recupero di ransomware e recupero di file in bloccoE Come ha rivelato in dichiarazioni a The Verge.

L’ufficio cambia nome

Entro la fine del mese, anche l’app di Office su dispositivi mobili e Windows verrà rinominata 365.pur continuando l’intenzione del marchio di incentrare i suoi prodotti su questo aspetto chiave dell’azienda e proponendo un nuovo look, icona e nome per questo RichiestaCome spiegato da Microsoft nel suo blog.

“Abbiamo investito molto in Microsoft 365 ed è diventata la nostra principale suite di produttività, quindi Office ha un ruolo minore”, ha affermato Oystryk. Tuttavia, lo ha sottolineato Office apparirà ancora in determinati contesti ed è principalmente un “cambio di focus”. “Vogliamo che le persone, quando pensano alla produttività, pensino a Microsoft 365, non a Office”, ha affermato.

L’app di Office, ora Microsoft 365, offre Accedi ad applicazioni come Word, Excel e PowerPoint in un unico posto attraverso qualsiasi dispositivo. Inoltre, fornisce consigli e funzionalità intelligenti.

10 anni di utilizzo di Microsoft 365

Oltre a tutto questo, I piani di abbonamento di Microsoft festeggiano dieci anni questo gennaio Da quando è stato presentato agli utenti il ​​primo piano, noto come Office 365 Home Premium.

Questo piano includeva solo le app desktop di Office per Windows e Mac e 20 GB di spazio di archiviazione nel cloud.. Attualmente, la quota di archiviazione è stata aumentata a 1 TB e molte funzionalità e app sono state ampliate con i piani di abbonamento.

