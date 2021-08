Exodus: solo una delle 10 migliori compagnie aeree al mondo opera in Argentina

Secondo le stime delle compagnie aeree, Qatar Airways è stata nominata la migliore compagnia aerea del 2021 (REUTERS / Toby Melville / File Photo)

Dopo un anno molto difficile per le compagnie aeree del mondo, molti Volo a terra, ridimensionamento, cancellazione delle rotte e fallimento, Le compagnie aeree in piedi hanno gradualmente iniziato a ringraziare i progressi del volo. Nel mondo: in Argentina continuano restrizioni e incertezze.

Aeroporto speciale Valutazioni delle compagnie aeree ha fatto il suo? Classifica annuale delle migliori compagnie aeree del mondo per aiutare gli utenti a decidere quale aereo utilizzare per il loro viaggio. Il 2021 è un anno specifico perché oltre ai consueti parametri di età navale, offerte di prodotti e feedback dei passeggeri, include anche le misurazioni delle risposte delle compagnie aeree alla minaccia del governo 19 per selezionare i vincitori.

Nella tua interezza, Nelle prime 10 compagnie aeree del 2021 Secondo le stime delle compagnie aeree, ciò è dovuto a: 1. Qatar Airways, 2. Air New Zealand, 3. Singapore Airlines, 4. Qantas, 5. Emirates, 6. Cathay Pacific, 7. Virgin Atlantic, 8. United Airlines, 9. EVA Air, 10. British Airways.

Air New Zealand, al secondo posto nella lista delle migliori compagnie aeree dell’anno, ha sospeso i voli per il nostro Paese a tempo indeterminato. Selettori / Nigel Marble / File Photo World Business Week

In questo modo, Qatar Airways ha battuto la sei volte vincitrice Air New diventando la migliore compagnia aerea di quest’anno. Cilindro Entrambe le compagnie aeree sono ben note ai viaggiatori locali Hanno continuato ad operare nel nostro Paese prima dell’epidemia. Qatar Airways ha affiliato Doha con Ezisa, ha provveduto alla sua invenzione, alla consegna del prodotto e principalmente a mantenere aperte le sue reti di rotte nonostante l’infezione da virus corona.

Tuttavia, questo non è accaduto nel caso dell’Argentina. La compagnia del Qatar ha annunciato nell’agosto 2020 che avrebbe cancellato i suoi voli per il nostro Paese. Fonti dell’azienda all’epoca hanno detto Infobe Quella “Dopo una revisione delle operazioni, Qatar Airways ha annunciato la sua decisione di sospendere i suoi servizi da Doha all’aeroporto internazionale Ministro Pistarini di Buenos Aires a causa dell’impatto globale sulle compagnie aeree e delle attuali condizioni avverse del mercato”.

A quel tempo, c’era un divieto totale su tutti i voli passeggeri commerciali nel paese e si prevedeva che tornasse il 1 settembre di quell’anno. In questo contesto, Qatar Airways non è l’unica a interrompere le sue operazioni nel nostro Paese. Air New Zealand, la seconda compagnia aerea più grande nella classifica delle compagnie aeree, ha fatto lo stesso nel marzo 2020.

All’epoca, la compagnia neozelandese, che manteneva una rotta di cinque settimane tra la Nuova Zelanda e l’Argentina, annetteva Auckland a Buenos Aires a causa delle restrizioni esistenti per prevenire la diffusione del virus corona. Nick JuddLeader di alleanze, strategia e Rete Air New Zealand Ha spiegato che prima dell’epidemia l’Argentina era già una sfida e non si aspettavano una rapida ripresa del mercato.

Emirates ha smesso di volare in Argentina l’anno scorso, ma ha detto che sarebbe tornato alle operazioni nel paese il prima possibile dal punto di vista commerciale e funzionale (REUTERS / Christopher Pike / File Photo)

C’è una situazione in cui la terza compagnia aerea in classifica è una e le prime due della lista. Emirates è al quinto posto e ha smesso di volare in Argentina come “uno dei pionieri dell’intrattenimento in cabina e uno dei fondatori degli schermi per le borse dei sedili per la classe economica”.

La compagnia che gestiva la rotta tra Dubai e Buenos Aires ha annunciato nell’agosto dello scorso anno che avrebbe sospeso le sue operazioni in Argentina a tempo indeterminato e ha offerto il pensionamento volontario ai dipendenti che operano su Ezeiza. Sebbene A differenza del Qatar e della Nuova Zelanda, ha chiarito l’intenzione di riprendere le operazioni nel nostro Paese quanto prima dal punto di vista commerciale e funzionale.

British Airways British Airways non opera attualmente nel paese a causa di restrizioni aeree. Selettori / Simon Dawson

n. 10 sopra, British Airways, Un’altra compagnia che ha smesso di volare direttamente nel nostro paese. Dalla fine di marzo dello scorso anno ha aggiunto un parcheggio a San Paolo sul suo volo che collega l’Argentina con l’Inghilterra. Ma comunque Al momento, non c’è alcuna azione in quanto al volo è vietato arrivare in Brasile.

Ricordiamo che anche un’altra azienda internazionale che ha lasciato il mercato argentino è stata nell’anno critico del 2020 LathamSebbene abbia continuato con alcuni voli internazionali, ha smesso di operare rotte domestiche nel paese e ha licenziato più di 1.700 dipendenti.

Ma comunque, Sì, c’è una compagnia nella top 10 che produce valutazioni di compagnie aeree in corso in Argentina. Di United Airlines, La compagnia aerea statunitense che collega Houston a Buenos Aires si classifica 8° Non solo è stato riconosciuto nella top ten, ma è stato anche premiato per il suo impegno nell’eco-aviazione e per l’inclusione dei suoi velivoli ibridi navali, in qualche modo alimentati dall’elettricità. Inoltre, è una delle società che investe in velivoli supersonici. Come già annunciato Infobe, Prevede di acquistare 15 velivoli supersonici Boom che saranno in grado di volare da New York a Londra in un tempo record di 3,5 ore.

Il nuovissimo aereo Boom Supersonic di United Airlines che può collegare New York con Londra in 3,5 ore. (Boom supersonico tramite AB)

Il traffico aereo dell’Argentina con il mondo si è indebolito, causando la partenza delle compagnie aeree dal paese, il che potrebbe avere conseguenze economiche in quanto influenzerebbe direttamente i guadagni in valuta estera, il che significa turismo internazionale. Gustavo Harm, Presidente della Camera del Turismo Argentina Annunciato in una conversazione con Infobe: “La compagnia aerea è il nostro segreto e con alcune compagnie aeree temporaneamente o permanentemente sospese, la ripresa non avverrà dall’oggi al domani e richiederà anni di lavoro politico”.

