Explorer va in pensione dopo 27 anni di servizio Internet

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giu 2022 – 12:50

Washington, 14 giugno (EFE). Internet Explorer, entrato in servizio 27 anni fa come componente bundle in Windows 95, andrà in pensione domani, mercoledì, con il passaggio a Microsoft Edge.

“Il futuro di Internet Explorer in Windows 10 è in Microsoft Edge”, ha affermato Shaun Lindersey, direttore generale di Microsoft Edge Enterprise, quando ha fatto l’annuncio ufficiale a maggio.

Secondo Lyndersay, “Microsoft Edge non solo offre un’esperienza più veloce, più sicura e moderna rispetto alla ricerca in Internet Explorer, ma risponde anche a una delle principali preoccupazioni: la compatibilità con siti e app precedenti”.

Quindi coloro che sono abituati a Explorer, inclusa una generazione di utenti nati dopo il 24 agosto 1994, non dovrebbero avere problemi ad andare fianco a fianco nella transizione a Edge, che include una “Modalità IE” che guida il processo.

Il ritiro di Explorer 11 interessa le app su alcune versioni di Windows 10 e non sarà più disponibile su Windows 11 dove il browser predefinito è Edge.

Secondo la società, “Per i sistemi operativi supportati, Internet Explorer 11 continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico per tutta la vita della versione di Windows su cui è installato”.

La popolarità di Explorer ha raggiunto il picco nel 2003 con quasi il 95% dell’utilizzo del browser, ma da allora Microsoft ha dovuto affrontare la concorrenza di altri servizi e nel 2016 l’azienda ha sospeso lo sviluppo di nuove funzionalità, concentrandosi su un nuovo browser.

Nell’agosto 2021, Microsoft 365 ha interrotto il supporto per Internet Explorer e Microsoft Teams ha interrotto il supporto per IE nel novembre dell’anno precedente. EFE

jab / jdg / icn

EFE 2022. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA, è espressamente vietata.