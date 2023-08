Expocafé Villa Rica è uno spazio per scoprire i sapori unici del caffè Speciality e immergersi nella sua cultura | Gastroenterologia

Nonostante la cultura del caffè nel Paese sia in crescita, siamo ancora molto lontani rispetto ad altri Paesi. Approfittando del fatto che agosto è il mese del caffè peruviano, la terra del caffè più pregiato del mondo, Villa Rica cerca di incoraggiare il consumo di questo chicco portando i suoi migliori prodotti nella capitale.

Per questo Expocafé Villa Rica si svolgerà da giovedì 24 a domenica 27 agosto nel Parque de la Exposición. In questa fiera, il cui principale alleato è il Comune Metropolitano di Lima, i presenti potranno degustare l’ottimo caffè prodotto in questa regione, lo stesso caffè che è stato esportato con grande successo in molti paesi. Infatti, l’80% del caffè prodotto nella regione va in Europa e negli Stati Uniti ed è entrato in Asia con un’ottima accoglienza.

In Expocafé ci saranno 40 stand con i migliori cereali. In questa galleria puoi trovare caffè premium da 84 punti per tazza a 91,5, noto come caffè presidenziale. Allo stesso modo, puoi trovare prodotti derivati ​​dal caffè, latticini, salsicce, miele e suoi derivati ​​e cioccolato, così come l’artigianato delle tre culture che coesistono in Vila Rica: Yancha, Ostroalmana e Andina. E come potrebbe essere altrimenti, non mancherà la tradizionale danza del caffè.

Johnny Vargas, sindaco della regione di Villa Rica, sottolinea che questa città è leader nella produzione di caffè di alta qualità e, essendo un creditore di 5a classe di origine, è stata classificata come riferimento per la produzione di caffè a livello nazionale.

“Parliamo dal 90 al 95% della popolazione che si dedica alla produzione di caffè ed è proprio per questo che questa attività è così importante. Vogliamo avere il maggior numero di visitatori, perché la nostra sfida è migliorare il consumo pro capite al livello nazionale, che è di 1,4 kg, rispetto ad altri paesi che hanno 13 o 16 kg.

Sottolinea che dietro ogni tazzina di caffè c’è una storia di sforzi di tante famiglie che da generazioni si dedicano alla produzione. È proprio questa caratteristica che li rende un punto di riferimento nella coltivazione del caffè a livello nazionale. A Vila Rica, la produzione di caffè è la principale attività economica, seguita dal turismo.

Cosa rende speciale il caffè Villa Rica?

Ever de la Cruz Montoya, presidente della Camera del turismo, della produzione, dell’ambiente e della cultura della regione Villa Rica, sottolinea che a causa del clima locale e dell’altitudine, che varia tra i 1.200 e i 2.200 metri sul livello del mare, consente a ciascuno produttore per ottenere una varietà di varietà di caffè.

“Il caffè di Villa Rica avrà un numero infinito di profili, quando viene lavorato e consumato, si può percepire che il caffè ha sapori di ananas, pesca, aguaymanto, mango, mela, yogurt, un numero infinito di sapori che puoi Sottolinea che non è per niente che siamo conosciuti come la terra del caffè più pregiato del mondo.

De la Cruz consiglia di estrarre i loro caffè distintivi attraverso metodi come chemex, V60 o French Press; E con una buona calibrazione può essere consumato in espresso. Sottolinea inoltre che il consumo di bevande fredde sta aumentando molto. “Si ritiene che il caffè debba essere consumato solo caldo, ma se sei un amante del caffè, puoi berlo tutto l’anno, sia che si tratti di una birra che di una birra fredda”.

Secondo i dati del 2022, lo scorso anno sono state esportate quasi 3.800 tonnellate di caffè e il mercato principale è stato l’Europa, raggiungendo Belgio, Svizzera e Germania. Poi c’è il mercato nordamericano con Stati Uniti e Canada per gli speciality coffee. E i prodotti con i punteggi più alti vengono spediti nei mercati asiatici, come Corea, Giappone e Cina.

Zona turistica

Il sindaco Vargas si augura che i visitatori di Expocafé portino con sé un pezzetto di Villa Rica, ma si augura anche che li visiti, perché è una città molto accogliente. La regione come destinazione turistica, con un clima piacevole tutto l’anno e un’altitudine di 1450 metri, è integrata con il tipico paesaggio offerto dalla giungla colorata.

Ricordiamo che si trova all’interno della Oxapampa – Asháninka – Yánesha Biosphere Reserve (BIOAY), che valorizza ciò che vi viene prodotto, definendo al contempo il percorso di sviluppo armonioso tra la popolazione locale e l’ambiente. Inoltre, è stata classificata come modella della giungla dal 2017.