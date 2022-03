F-Zero X (N64) arriva su Nintendo Switch Online: data confermata

e zero raggiungerà Nintendo Switch Online + Pacchetto di espansione Venerdì prossimo 11 marzo 2022. Dopo la premiere del Nintendo Switch Extended Membership Service il 5 novembre, l’azienda giapponese conferma un nuovo titolo bonus nella lineup per Nintendo 64, aggiungendo dicembre (Paper Mario), gennaio (Banjo -Kazooie) e febbraio (The Legend of Zelda: La maschera di Majora). Stiamo parlando di uno dei videogiochi su console più importanti e ricordati, che a metà 2022 mantiene il suo senso di velocità e follia.

L’F-Zero (N64) e l’F-Zero GX (GCN) sono le due puntate più ricordate di questa avvincente serie, oscurate dal successo commerciale di Mario Kart nel genere speed all’interno della casa giapponese. 29 tracce, tanti trofei, cinque modalità di gioco e una maggiore difficoltà che tirano fuori il meglio di noi stessi. Tutto questo per non parlare della colonna sonora assolutamente indimenticabile.

Quali saranno i prossimi giochi per Nintendo 64 su Nintendo Switch Online?

Secondo le informazioni che Nintendo ha condiviso lo scorso settembre, in occasione dell’annuncio del Nintendo 64 nel Nintendo Switch Online + Expansion Pack, a parte i primi nove giochi in cui ha debuttato il servizio, l’azienda Aspettatevi un totale di 7 titoli in arrivo nei prossimi mesi. Quattro di loro sono già disponibili (Banjo-Kazooie, F-Zero X, The Legend of Zelda: Majora’s Mask e Paper Mario); Quindi dovrebbero essere i seguenti tre, nell’ordine scelto da Nintendo: Kirby 64: Frammenti di cristalloE il Mario Golf E il cattura pokemon.

Tutti i giochi per Nintendo 64 e Mega Drive inclusi finora su Nintendo Switch Online

Nintendo 64

Super Mario 64

La leggenda di Zelda: Ocarina of Time

64 – Nada

Guerre di Lylat

peccato e punizione

64 – Dott. Mario

64- Mario Tennis

Operazione: recuperare

La storia di Yoshi

Carta Mario

Banjo Kazooie

La leggenda di Zelda: la maschera di Majora

F-Zero X (Nuovo / 11 marzo)

Sega Mega Drive

Sonic il Riccio 2

Strade di rabbia 2

Eco delfino

Castlevania: stirpe

Avversari: Steel Legion

Dott.. Robotnik significa macchina per fagioli

ascia d’oro

Eroi Gunstar

Mucha

Stella Fantasia IV

Riavvia

forza splendente

Shinobi III: Il ritorno del Ninja

Masterstrader

fonte | Nintendo America