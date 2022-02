F1 2022: Checo Prez: “Sono fiducioso con me stesso per questa stagione”

Ila Formula 1 Torna al lavoro per i test Prima dell’inizio della stagione a Barcellona. Questo mercoledì, RB18 da Toro Rosso Prendi indizi con Max Verstappen A bordo per testare la nuova vettura in vista di una stagione rivoluzionaria dal punto di vista tecnico.

prima della prova, Verstappen e Sergio “Checo” Prez Si sono riuniti a Silverstone per conoscere la loro nuova vettura, mentre la Red Bull ha raccolto alcune foto e le prime impressioni di entrambi i piloti per la monoposto con la quale cercheranno di mantenere il titolo piloti e aggiungere il titolo costruttori.

Il Il pilota di Guadalajara era entusiasta della RB18 Evidenziando il meraviglioso lavoro di tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo del veicolo, insieme a Fiducioso in se stesso per questa nuova stagione, Il suo secondo quadrato con Milton Keynes.

“L’RB18 sembra molto buono, molto bello, Puoi vedere immediatamente quanto lavoro è stato fatto su questa vettura. Il numero di ore trascorse in fabbrica da uomini e donne a guidare l’RB18 è incredibile. Sono fiducioso con me stesso per questa stagione e spero di ottenere un buon pacchetto quest’anno, “Non vedo l’ora di iniziare a Barcellona”, ha detto Breeze alla Red Bull.

Allo stesso modo, il messicano ha menzionato quale sarebbe stata la chiave dei due quadrati in questo La stagione in cui entra in vigore il nuovo regolamento, Ha detto che era ansioso di arrivare alla prima gara per vedere quale macchina fosse la migliore Adattarsi a questi cambiamenti.

“Questa stagione voglio Massimiamo le prestazioni come squadra e vinciamo, Questo è l’obiettivo principale per il 2022. Penso che la chiave del successo con i nuovi regolamenti sarà la velocità con cui le squadre potranno svilupparsi e quanto bene miglioreranno durante la stagione. Puoi vedere nelle nuove vetture come le squadre hanno interpretato le regole in modo diverso, quindi Sarà divertente partecipare alla prima gara per vedere quale macchina è la migliore”.

La prima gara del 2022 si svolgerà la prossima volta 20 marzo al Circuito Internazionale del Bahrain.

Altre notizie su Micron e il vaccino in Messico

Quanti giorni dovrebbe essere isolata una persona con Covid-19?

Quali sono i sintomi del Covid per la variabile micron e quando scompaiono?

Come scaricare il certificato di vaccinazione Covid-19 tramite WhatsApp

Vaccinazione COVID-19 per bambini CDMX: non hai ancora 15 anni? Puoi registrarlo

Posso ricevere il vaccino di richiamo se ho il Covid-19 con un micron o qualsiasi tipo di virus?

Omicron nei bambini: diarrea, bronchite, tosse con espettorato ed effetti di una nuova variante COVID-19.