F1 2022: Coulthard considera Checo Pérez un giocatore chiave nell’anno di successi della Red Bull

David Colthard L’ex pilota di Formula 1 ha passato in rassegna il suo anno di successi Toro Rosso Hanno vinto il Campionato Piloti con Max Verstappen e il Campionato Costruttori. Per gli inglesi, il Il ruolo che interpreti Sergio “Chico” Brezza Nel suo secondo anno con la squadra di bevande energetiche, però, è stato determinante per la squadra Stare a un passo dal secondo classificato.

“È ancora il miglior risultato che abbia mai ottenuto nella corsa a punti individuale. Ovviamente non il suo sogno si è avverato, però È anche la stagione più forte per la squadra”. L’ex pilota della Red Bull ha dichiarato nelle parole che ha raccolto Motori.

Allo stesso modo, Coulthard lo ha realizzato a Milton Keynes Square Riguarda Max Verstappen, quindi ora, Il problema con Perez sarà capire come trovare quella motivazione Lottare per il titolo con chi è il pilota principale del team.

Domanda ora Con quale motivazione inizierà i prossimi due anni di contratto per conquistare il titolo mondiale?ha aggiunto Coulthard.

Infine gli inglesi Ha ripetuto il suo stupore per il lavoro svolto alla Red Bull, La squadra con cui ha gareggiato in Formula 1, e ha notato che la stagione 2022 di Milton Keynes è una delle “partite più impressionanti” che abbia mai visto.

“Penso che tanto di cappello all’intero team di Milton Keynes per il loro lavoro, perché Hanno portato a termine alla perfezione una delle stagioni più lunghe in Formula 1. È solo una cosa enorme. Tuttavia, corro da molto tempo Questa è una delle prestazioni più impressionanti che abbia mai visto da qualsiasi squadra”. è finita