F1 2022 LIVE: Prove Libere GP Giappone 2022 LIVE: Risultati della gara automobilistica di Formula 1 in diretta online

Esercizi dal vivo gratuiti | Gran Premio del Giappone 2022 Formula 1: Circuito di Suzuka

45:00 | Latifi è il terzo a uscire per i test in pista, e va notato che finora non abbiamo un tempo preciso, perché non hanno completato i giri e vanno dritti ai box.

50:00 | Yuki e Kevin hanno fatto i loro primi giri con le gomme da bagnato e sembrava che il resto dei piloti stesse aspettando di vedere se la pista poteva asciugarsi un po’ prima di uscire.

53:00 | I primi due piloti ad entrare in pista sono Kevin Magnussen e il locale Yuki Tsunoda. Checo Pérez è già sul ring ma non ha ancora messo il suo nome per iniziare.

55:00 | Il tempo stringe ma finora non si vedono vetture in pista, e una delle prime vetture ad uscire è Sebastian Vettel, che ha già indossato il casco.

21:55 | Il caffè è pronto ed è ora di mettersi al lavoro al fantastico Ippodromo di Suzuka, dove Max Verstappen può conquistare il suo secondo titolo mondiale questo fine settimana.

21:50 | I piloti avevano già indossato il Nomex e avevano iniziato a salire sulle loro auto. Siamo a soli 10 minuti dall’accensione del semaforo verde e dall’avvio di azioni per questi articoli gratuiti.

21:45 | ceco Prez non è mai salito sul podio in terra giapponese e finalmente proverà a farlo questo fine settimana, Che sarà la sua prima volta da quando è arrivato alla Red Bull e dobbiamo ricordare che questo Gran Premio non si è corso a causa della pandemia.

21:40 | quanto sopra Verstappen vuole vincere questo fine settimana Ha dichiarato: “Penso che sia stato un peccato non poter essere qui l’anno scorso per lottare per il titolo. Quindi è quello che non vediamo l’ora di fare di nuovo qui. E poi vedremo cosa succede. ” Abbiamo bisogno del weekend perfetto, questo è certo”.

21:30 | Yuki Tsunoda appare a casa e non riesce a nascondere il coraggio che rappresenta: “È davvero difficile immaginare che sto guidando lì. Perché ero uno degli spettatori a guardare questi ragazzi e ora sto guidando davanti alla folla”.

21:25 | La pioggia cade sul circuito di Suzuka e Speriamo che non ci siano battute d’arresto per iniziare le FP1 È poco più di mezz’ora come la gara di domenica a Singapore, che è stata ritardata di oltre un’ora.

21:20 | Chico è stato onesto nella conferenza stampa precedente e Parla di critiche per la sua performance: “Può essere molto difficile. Ma è per questo che la Formula 1 è così difficile. È quello che intendo, La gente vede i risultati e poi inizia a criticarti, perché hai avuto due brutte gare di fila.

21:15 | Deluxe! Checo Prez ha appena presentato tramite il suo account Twitter il casco speciale che indosserà questo fine settimana In Giappone, era la prima volta che correva con un motore Honda nel Paese del Sol Levante.

Tempo per il Messico per guardare le prove libere 1 e 2 del Gran Premio del Giappone 2022

21:10 | Tutto è pronto per iniziare queste prime due sessioni di allenamento. Il primo partirà alle 22:00 e il secondo alle 01:00 a Città del Messico, Quindi c’è ancora un sacco di tempo per preparare il caffè in una notte insonne.

Quando si svolgono le prove libere del GP del Giappone di Formula 1 2022?

21:05 | Il Le prime due sessioni gratuite si terranno giovedì sera e venerdì mattina, Mentre sarà FP3 Sono le 22:00 di venerdì.

Benvenuti al Gran Premio del Giappone!

Ciao, buona serata e benvenuto. Oggi dobbiamo rivelarci con le nostre prime due sessioni di prove libere al Gran Premio del Giappone, Dove seguiremo tutto quello che succede in pista, soprattutto con Il nostro pilota messicano Sergio “Checo” Prez.

Il pilota della Red Bull arriva dalla chiusura di un weekend difficile sul circuito a strade strette di Marina Bay con un boom A Singapore, dove è riuscito a ottenere una vittoria longanime con tutto e un calcio di rigore.

La prima sessione di prove libere è prevista per l’inizio del circuito di Suzuka alle 22:00 a Città del Messico E qui ti racconteremo tutto quello che succede dal vivo.