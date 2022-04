F1 2022: Verstappen e la sua preoccupazione per l’affidabilità della Red Bull

ELa stagione 2022 è iniziata da Formula 1 Non era previsto per il campione in carica Max Verstappen, chi doveva Arrendersi in due delle tre gare Questo è stato finora contestato, cosa c’è dentro Sesto posto nel campionato piloti Con 25 unità ha raggiunto dopo la sua vittoria in Arabia Saudita.

Il La differenza tra Verstappen e Charles Leclerc, L’attuale Leader del Torneo è troppo grande: 46 punti di differenza, Jigsaw complica le aspirazioni delle nuove terre nel suo obiettivo mantenendo la sua corona, a obiettivo in alto Il pilota della Red Bull si vede complicato a questo punto Perché era preoccupato per l’affidabilità dell’RB18.

“Non ho motivo di credere nel campionato in questo momento. La stagione è ovviamente lungamancano 20 gare, ma ora penso che tu abbia bisogno di 45 gare per avere un’altra possibilità, Sono molto in ritardo nel torneo. 46 punti… Dobbiamo essere più veloci e più affidabili. Non sto pensando al campionato”, ha commentato Verstappen sul sito web pubblicitario olandese.

Il Il pilota olandese non nasconde la sua frustrazione per i problemi Chi ha presentato la sua macchina in questa stagione e lo considera Al momento “non esiste una soluzione chiara”, Tuttavia, nelle gare successive devono continuare a lavorare sodo per ridurre il gap che attualmente esiste con la Ferrari.

“Certo che sono deluso, Ma non posso fare niente. Semplicemente l’auto non è abbastanza buona. Non se guardi all’affidabilità o all’equilibrio. Sono sorpreso che non siamo sulla strada giusta. Non sembra nemmeno esserci una soluzione ovvia, quindi abbiamo molto lavoro da fare. La Ferrari è molto meglio di noi in molte aree”. Verstappen ha aggiunto.

distanza Il disastroso weekend di Max a Melbourne, Avrò alcuni giorni per lavorare con il loro team per cercare di invertire questa situazione nella prossima citazione 24 aprile a Imola con il GP Emilia-Romaa Dove l’anno scorso olandese Sali in cima alla piattaforma.