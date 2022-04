F1 | Alonso passa nel videogioco

Fernando Alonso Questo giovedì ha aggiunto un altro pezzo importante alla scaletta di auto da corsa che ha guidato per tutta la sua carriera: Ford Mustang delle Supercar V8 australiane con il quale ha completato quattro giri della nuova formazione Albert Park. Non è stata una mossa sbagliata, in quanto è stato il primo sulla griglia di partenza della Formula 1 a testare a terra questa versione del circuito di Melbourne con Checo, che è entrato anche lui con un altro V8. L’evento è stato organizzato grazie allo sponsor alpino Castrol e al pilota locale Thomas Rundle. L’Asturian ha fatto tre giri con Randle, il proprietario dell’auto (22° posto in campionato) e uno in più con il suo ingegnere di pista, Karel Loos. Ha chattato e scattato foto con i membri del team e in seguito ha commentato con il suo team: “È veloce”. Anche se le sensazioni su un’altra montagna per chi è abituato all’auto più veloce del pianeta saranno sempre, almeno, diverse.

La V8 Supercar è una stock car che, come la Nascar, eroga 650 cavalli con il motore da cinque litri. Sembra rustico. Le sue gomme sono macchie Dunlop. Attualmente sono in gara le case costruttrici Ford e Holden, e la gara più famosa in calendario è la 1.000 km da Bathurst, su uno stretto e pericoloso circuito di montagna a Mount Panorama, nel New South Wales. Questa disciplina è una delle più seguite nel paese periferico, caratterizzato dal football australiano (uno strano mix che a volte ricorda il football, il rugby o il football americano) o il cricket. Anche se questo fine settimana i fan australiani si rivolgono al Gran Premio d’Australia che non si tiene dal 2019 e sono attesi quasi 300.000 fan sugli spalti.

Il record di servizio di Alonso al volante di un’auto da corsa è completo. Fin dall’inizio è stato quattro volte Campione del Mondo FIA in tre discipline: Formula 1 (2005 e 2006), kart (1999) ed endurance (2018-19). Su quest’ultimo, ha sperimentato prototipi di Le Man (Toyota TS050 Hybrid, Campione WEC 18-19 e 24H entrambi gli anni) e Daytona (Cadillac Wayne Taylor Racing, vincitore della 24 ore 2019). In singolare gareggia due volte nella 500 Miglia di Indianapolis (Andretti-Honda e McLaren-Chevrolet) e prova la configurazione del circuito IndyCar al Barber, che però non lo convince a provarla a tempo pieno nel campionato americano. Gli piaceva anche una Chevrolet da NASCAR A Sakhir dopo Abu Dhabi 2018. E non solo gli episodi: la Dakar 2020 è arrivata 13° con un Toyota Hilux. Per arricciare il riccio ne manca solo uno WRC Coppa del Mondo.

Nella giostra di giri stellari di Fernando, mette il ghiaccio Ferrari 375 (1951 F1) Che ha guidato a Silverstone 2011 per celebrare i 60 anni dalla prima vittoria della Scuderia. Debutta anche alla Sarthe con a Ferrari 512 Dagli anni ’70 prima dell’inizio della 24 Ore di Le Mans 2014. Più recentemente, il primo pilota a guidare una vettura di Formula 1 sul più famoso circuito di gare di durata con Alpine (in realtà la Renault RS18) è diventato il punto di partenza della 24 Ore del 2021. Se fosse un videogioco, potresti aver già sbloccato tutte le sfide.