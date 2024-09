F1: Franco Colapinto ha un piano per il 2025?

L’allenatore argentino ha lasciato un messaggio suggestivo sui social in risposta ad un post di James Fowles, manager della Williams.

Lo status di Franco Colapinto e della Williams per il 2025 era noto dal momento in cui è stato annunciato come pilota principale per sostituire Logan Sargeant.. Il programma di nove jackpot da completare nell’anno finanziario 2024 è, almeno in questa fase, la data di scadenza dell’argentino con Grovehouse. Alla fine dello scorso luglio, quando la possibilità che il nativo di Buenos Aires partecipasse a una gara di Formula 1 in questa stagione era un sogno lontano, il team inglese annunciò la firma di… Carlos Sainz nel prossimo torneo. Lo spagnolo, oggi alla Ferrari, farà coppia con Alex Albon.

Il tecnico argentino ha già un piano per il 2025. Immagini Getty

Le buone prestazioni di Colapinto in Italia, e soprattutto in Azerbaigian, hanno suscitato un vespaio in Formula 1. L’argentino è arrivato ottavo sulla Baku Urban Track e ha segnato quattro punti solo alla sua seconda presenza in Coppa del Mondo (ha segnato tre punti in più di Sargent in 36 partenze). Dopo aver gareggiato nell’ex repubblica sovietica, J“Ovviamente sarà con noi, ma quello che spero davvero è che gareggerà sicuramente”, ha dichiarato il preside della Williams Amis Vowles “Quindi voglio per lui una posizione dove correrà nel 2025 e idealmente in Formula 1”.

In vista del Gran Premio di Singapore, che si svolgerà questo fine settimana sulle strade di Marina Bay, Jamie Campbell Walter, direttore di Coalpinto, ha raccolto la sfida Ha risposto a un post su X di Fowles: “Non vedo l’ora di parlare di come far funzionare tutto questo dopo Abu Dhabi, perché potrei avere un piano.”. La suggestiva frase dell’ex pilota GT si riferisce all’ultimo appuntamento della stagione, in programma l’8/12 nell’emirato.

Per ora la monoposto di F1 2025 ha un posto libero: la Sauber, il team che dal 2026 diventerà Audi. I tedeschi già controllano la squadra e cercheranno un pilota da affiancare al simulatore con lo sviluppo della vettura 2026, stagione in cui la categoria subirà un importante cambiamento tecnico, con nuove vetture e motori. Il tedesco Nico Hulkenberg, attualmente alla Haas, è già stato annunciato come uno dei piloti del prossimo anno alla Sauber. Valtteri Bottas, attualmente nella squadra svizzera, è un’opzione per continuare. Anche se il nome che suona più forte nei media europei è Gabriele Bortolettoil campione brasiliano di Formula 3 del 2023 e attuale leader della Formula 2.

Il nativo di San Paolo, la cui carriera è gestita da Fernando Alonso, fa parte del programma di sviluppo dei talenti della McLaren. Hanno già avvertito Woking che non ostacoleranno Bortoletto per correre con la Sauber nel 2025. “Se Mattia Binotto viene da me… quando c’è un talento del genere, non puoi impedirgli di avere l’opportunità di essere in Formula.” 1. Anche se non ha nascosto il suo desiderio di possederla per il futuro, le vetture Papaya di oggi hanno due giovani piloti (Lando Norris e Oscar Piastri) con contratti a lungo termine, ha detto Andrea Stella, direttore sportivo della McLaren “Inoltre, il brasiliano grazie al suo talento, arriverà alla Sauber con la spinta di tanti soldi da parte degli sponsor brasiliani.

Il piano del manager Colapinto punta alla Sauber? Oggi è l’unica macchina gratuita. L’altro in ballo è al Racing Bulls, ma ha già un proprietario: Liam Lawson (che potrebbe effettivamente sostituire Daniel Ricciardo al Gran Premio degli Stati Uniti di quest’anno). Sembra che non ci sia altra strada che una futura Audi per l’argentino nella sua ricerca di essere sulla griglia nel 2025. Ma nell’imprevedibile Formula 1, tutto può cambiare in un batter d’occhio. E lo può dire lo stesso Colapinto…