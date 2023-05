F1 GP Monaco: Programma e dove guardare le prove libere dal vivo | Formula 1 | gli sport

Il campionato del mondo di Formula 1 torna questo fine settimana con il Gran Premio di Monaco dopo alcune settimane senza gare. Le forti piogge in Italia hanno portato all’annullamento della corsa Emilia-Romagna, oltre a causare gravi danni alla regione. I Red Bull continuano a vincere il campionato. Max Verstappen guida la classifica dopo essere stato protagonista di un’impressionante rimonta al GP di Miami, dove è partito nono e ha finito per vincere la gara, seguito dal compagno di squadra Checo Pérez, arrivato secondo nel mondiale. Una delle più grandi attrazioni che lasciano la competizione è la battaglia tra piloti di squadra attivi.

Fernando Alonso e l’impressionante prestazione della sua Aston Martin sono alcune delle grandi sorprese rimaste in pista. Il fuoriclasse asturiano è arrivato terzo in quattro delle cinque gare a cui ha partecipato, si è piazzato al terzo posto in classifica e cercherà ancora una volta il podio e la tanto attesa 33a vittoria della sua carriera.

Programma del Gran Premio di Monaco

venerdì 26 maggio

Prove Libere 1 (13.30)

Prove Libere 2 (17.00)

sabato 27 maggio

domenica 28 maggio

Dove guardare il Gran Premio di Monaco?

Le prove e la gara del GP di Monaco 2023 possono essere seguite Dazenche detiene i diritti della Coppa del Mondo di Formula 1. Gli orari indicati corrispondono sempre all’orario della penisola spagnola.

Puoi seguire EL PAÍS Sports su Facebook E Cinguettioo registrati qui per ricevere Notiziario settimanale.