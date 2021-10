F1 GP Turchia, Live Streaming

Lando NorrisNel frattempo, parte dal settimo posto dopo aver condotto la gara

Sochi. Il terzo posto si gioca ai Mondiali

potassa, ma sembra che questo non sia il fine settimana, perché era più conservatore di fronte a

Pierre Gasly Che ha recitato ed è rimasto sorpreso dalla sua buona prestazione ed è arrivato quarto con la sua prestazione

Alpha Tour, dietro il

La Ferrari di Leclerc.

Carlos Sainz Ha fatto un ottimo lavoro di squadra. Sapeva che sarebbe partito ultimo in griglia, ma il suo compito ieri era quello di qualificarsi per lasciare il suo diretto avversario in Coppa del Mondo al di fuori del secondo quarto. E così è stato, Sainz è andato in Q2 durante

Daniel Ricciardo È valutato alla posizione 15.

Fernando Alonso La migliore classifica di quest’anno. Nonostante si ripeta il sesto posto, il quinto sarebbe frutto della penalità di Hamilton. Hamilton protagonista di un weekend impeccabile sulla pista dove ha firmato il suo settimo titolo.

1. Valtteri Bottas



2. Max Verstappen



3. Charles Leclerc



4. Pierre Gasly



5. Fernando Alonso



6. Sergio Perez



7. Lando Norris



8. Passeggiata con la lancia



9. Yuki Tsunoda



10. Sebastian Vettel



11- Lewis Hamilton (1:22:868)



12. Esteban Ocon



13. George Russell



14. Mick Schumacher



15. Nicholas Latifi



16. Antonio Giovinazzi



17. Kimi Raikkonen



18. Nikita Mazepin



19 – Carlos Sainz (punito)



20 – Daniel Ricciardo (punito)

1. Lewis Hamilton – 246.5 punti



2. Max Verstappen – 244.5 Punto



3. Valtteri Bottas – 151 punti



4. Lando Norris – 139 punti



5. Sergio Perez – 120 punti



6. Carlos Sainz – 112,5 punti



7. Charles Leclerc – 104 punti



8. Daniel Ricciardo – 95 punti



9. Pierre Gasly – 66 punti



10- Fernando Alonso – 58 punti



11. Esteban Ocon – 45 punti



12. Sebastian Vettel – 35 punti



13. Passeggiata con la lancia – 24 Ponto



14. Yuki Tsunoda – 18 bonto



15. George Russell – 16 Punto



16- Nicholas Latifi – 7 punti



17. Kimi Raikkonen – 6 punti



18. Antonio Giovinazzi – 1 punto



19. Mick Schumacher – 0 punti



20. Robert Kubica – 0 punti



21. Nikita Mazepin – 0 punti

Appassionati e appassionati di auto, il Gran Premio di Turchia inizierà alle 14:00, il che promette molte emozioni. L’iniziativa è stata presa da Hamilton, ma a causa del suo calcio di rigore scatterà dall’undicesimo posto, e Carlos Sainz partirà da dietro la rete.

Abbiamo un paio d’ore di anticipo, e dobbiamo parlare di tutto quello che è successo durante il fine settimana, e ci aggiorneremo sulla parata dei piloti. Abbiamo iniziato!