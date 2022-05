F1: Gran Premio di Miami in diretta

“Abbiamo trovato diverse direzioni per migliorare la macchina e faremo delle prove a Miami per collegare queste simulazioni. Speriamo di confermare il percorso di sviluppo nelle prossime gare”.

Prima di analizzare il progetto lo riassumiamo e partiamo dall’inizio. con il

Non vedo l’ora di abbinare il “glamour” e il lusso di Monte CarloQuesto fine settimana Miami ospiterà il primo Gran Premio di Formula 1 in Florida da allora

1959quando forse la finale del Campionato del Mondo più dolorosa della storia si è giocata a Sebring.

Ora, 63 anni dopo, la gara di Miami aspira a diventare una sorta di Gran Premio di Monte Carlo ma con l’atmosfera e l’energia di quella città,

Con feste, atmosfera da spiaggia e tutto con un sacco di musica latina ed elettronica.

Verstappen, soddisfatto del suo terzo posto sulla griglia di Miamida parte vostra

Sergio “Chico” Perez E si aspettava che il Gran Premio di sabato a Miami di domenica fosse una “battaglia emozionante” tra la sua vettura e quella del compagno di squadra Verstappen, Charles Leclerc della Ferrari e Carlos Sainz.

Charles Leclerc è diventato il primo Pullman maschio al Grand Prix di Miami.

Max Verstappen Ha saltato l’ultimo giro secco e potrebbe prendere la pole? Forse sì, o forse no. La verità è che questo è uno dei ritmi serrati che abbiamo visto all’inizio della stagione in cui il minimo errore fa pendere la bilancia a favore dell’uno o dell’altro. E attenzione perché le differenze tra i combattenti sono sempre meno. 0,195 secondi di differenza tra

Leclerc (1) e

Verstappen (il terzo).

Hamilton Sesto dietro al suo ex compagno di squadra,

scarpe. Round 5 dei Mondiali e del nuovo circuito e più che vedere squadre più o meno forti, vediamo i piloti che si sono adattati al circuito meglio di altri.

Norris Anche lui è uno di loro e vince la partita contro A

Ricardo Che partirà 6 posizioni dietro, a 14, a

girovagare prima

Vettel Che ha perso molto tempo a causa di un errore in chicane.

Inoltre, va notato che il deterioramento è un vero mistero per team e piloti, quindi non è dato sapere se la strategia sarà di due o più soste. Dobbiamo anche ricordare che, nonostante non abbiamo visto bandiere rosse in qualifica, nelle prove libere abbiamo avuto non poche cadute. Per questo si sta valutando la possibilità di safety car.

1. Ferrari – 124 punti



2. Red Bull Racing RBPT – 113 punti



3. Mercedes – 77 punti



4. McLaren-Mercedes – 46 punti



5. Alfa Romero Ferrari – 25 punti



6. Alpine Renault – 22 punti



7. Alpha Tauri RBPT – 16 punti



8. Haas Ferrari – 15 punti



9. Aston Martin Aramco Mercedes – 5 punti



10. Williams Mercedes – 1 punto

1. Charles Leclerc – 86 punti



2. Max Verstappen – 59 punti



3. Sergio Perez – 54 punti



4. George Russell – 49 punti



5. Carlos Sainz – 38 punti



6. Lando Norris – 35 punti



7. Lewis Hamilton – 28 punti



8. Valtteri Bottas – 24 punti



9. Esteban Ocon – 20 punti



10. Kevin Magnussen – 15 punti



11. Daniel Ricciardo – 11 punti



12. Yuki Tsunoda – 10 punti



13. Pierre Gasly – 6 punti



14. Sebastian Vettel – 4 punti



15. Fernando Alonso – 2 punti



16. Guanyu Zhou – 1 punto



17. Alexander Albon – 1 punto



18. Lance Stroll – 1 punto



19. Mick Schumacher – 0 punti



20. Nico Hulkenberg – 0 punti



21- Nicholas Latifi – 0 punti

1. Charles Leclerc, 1: 28796



2. Carlos Sainz (+0.190)



3. Max Verstappen



4. Sergio Perez



5. Valtteri Bottas



6- Lewis Hamilton



7.Pierre Gasly



8- Lando Norris



9- Yuki Tsunoda



10. Passeggiata con lancia



11- Fernando Alonso



12. George Russell



13. Sebastian Vettel



14. Daniele Ricciardo



15. Mick Schumacher



16. Kevin Magnussen



17. Guanyu Zhou



18. Alexander Albon



19. Nicholas Latifi



20. Esteban Ocon

– Il

Effetto terra Aiuta a promuovere l’uguaglianza tra un seggio unico. Fino ad ora

Aria inquinata Crea posti individuali

Perde il 35% del suo carico aerodinamico Quando rotolato dietro il leader. Questa perdita di carica è ora ridotta del 4% a 20 m e a

18% a 10 metri.

–

riflettori per pneumatici. Questi deflettori dirigono il flusso d’aria attraverso le ruote; In modo che il sedile unico

Aumenta la tua forza di compressione. Pertanto, contribuiscono alla generazione di questo effetto terreno.

–

Ruote da 18 pollici: Previsto con ruote da 18 pollici

Ridurre il riscaldamento dei pneumatici Pertanto, ottenendo una maggiore uguaglianza nei jackpot.

–

alettoni più semplici: Il DRS rimane nello spoiler posteriore, anche se è più semplice. Accesso all’aria dalla parte anteriore al freno posteriore

Crea un flusso d’aria circolante e genera un risveglio invisibile.

–

dimensione dell’auto: L’auto più grande di questa stagione. Peso minimo 795 kg.

–

Più sicurezza e sostenibilità: Il lato dell’auto è due volte più forte, e

Impronta di carbonio migliorata Per rendere lo sport più sostenibile. Dovrebbe infatti esserci una componente biologica del 5,7%. Accanto al,

I motori convertono il 50% dell’energia del carburante in energia.