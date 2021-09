F1: Gran Premio d’Olanda, live

Classifica della Coppa del Mondo di F1 2021

In questi primi test per la gara del GP d’Olanda di F1 a Zandvoort, il lavoro si baserà su due punti principali:

equilibrio auto. Come ha detto il designer di Zandvoort Jarno Zavilli a Mundo Deportivo, “Chi prepara la macchina per essere veloce nelle curve complete (3 e 14) non sarà veloce nella parte orientale della pista, piatta, nelle curve 8, 9 e 10”. Sarebbe molto difficile trovare il giusto equilibrio per un veicolo con la giusta configurazione. I piloti e i team inizieranno a lavorare su questo nelle importantissime FP1.

Pneumatici. Pirelli ha portato a Zandvoort pneumatici delle loro combinazioni più dure per affrontare le pendenze della curva 3 e 14. Ma attenzione, Zaffelli avverte che queste ruote sono molto dure per la zona pianeggiante, dove arriveranno molto fredde. Molti piloti avranno difficoltà a mantenere le gomme alla giusta temperatura per l’uso su questa parte orientale del circuito.