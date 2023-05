F1 Miami GP: programma e dove guardare la gara | Formula 1 | gli sport

Il GP di Miami si svolge tra venerdì 5 maggio e domenica 7 maggio presso il circuito metropolitano della Florida (USA). Senza fermarsi dal Gran Premio dell’Azerbaijan dello scorso anno, domenica scorsa, il Grande circo È arrivato negli Stati Uniti con Max Verstappen e Sergio Perez, suoi compagni di squadra della Red Bull, e li ha staccati di appena sei punti alla guida della Coppa del Mondo. Aston Martin, Ferrari e Mercedes cercheranno di contrastare il dominio indiscusso della Red Bull, che finora ha vinto tutti e quattro i Gran Premi in questa stagione. Fernando Alonso è salito al terzo posto assoluto ed è in attesa di un errore del team energy drink che lo avvicinerà alla tanto attesa vittoria 33. Carlos Sainz, dal canto suo, è quinto in classifica e non è ancora salito in classifica podio nel 2023., anche se è ancora davanti al suo compagno di squadra Leclerc.

Programma del Gran Premio di Miami

Venerdì 5 maggio

Esercizio libero 1: 20:30 h.

Prove Libere 2: 00:00 h.

Sabato 6 maggio

Prove Libere 3: 18:30

Voto: 22:00

domenica 7 maggio

Gara: 21:30

Dove guardare il Gran Premio di Miami?

Le prove e le corse del GP di Miami 2023 possono essere seguite Dazenchi detiene i diritti di concorrenza. Le ore indicate corrispondono sempre all’ora della penisola spagnola.

