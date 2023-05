Fa ancora male: “Ho fatto 17 gol in Italia e Scaloni non mi ha portato al Mondiale”

IL squadra argentina È uno dei migliori candidati per vincere Poco prima della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. IL “Barcollato“È arrivata imbattuta, campionessa d’America, e sembrava che nessuno potesse batterla. Parte del successo è stata la squadra che si è formata quattro anni fa, ecco perché. Le 23 persone selezionate per il concorso sono state molto chiare. Scaloni, uno dei migliori attaccanti argentini d’Europa, però, non è stato preso in considerazione e in un’intervista ha rivendicato il suo posto, tardivamente, mesi fa.

Questo era tutto Giovanni SimoneFiglio maggiore Assolo SimeoneChi agisce in esso? SSC Napoli è il nuovo campione d’Italia. L’attaccante sta disputando da tempo le sue partite migliori e ha prodotto un dato degno del più importante attaccante d’élite. Per questo motivo il Solito Non capisco perché non sia stato invitato Scalloni.

%uD83D%uDDE3 Gio Simeone su ‘Il Mattino’: “Il Napoli può vincere lo ‘scudetto’? Ora continuiamo quello che stiamo facendo e viviamo ogni giorno al massimo. Un Mondiale con l’Argentina? Mi è piaciuto molto… nonostante Segnando 17 gol in Serie A quest’anno non sono stato chiamato, spero di tornare…” pic.twitter.com/k5lS00Vvhp — SoyCalcio (@SoyCalcio_) 24 settembre 2022

“Ho sentito dentro di me vibrazioni positive, una voglia pazzesca di vestire questa maglia. Ho avuto altre prove quest’estate, ma non mi ha mai regalato quell’emozione che mi dava la parola Napoli”, ha spiegato cosa vuol dire vestire la luce del club . L’immortale maglia azzurra di Maradona negli anni ’80”.Nonostante abbia segnato 17 gol in Serie A, non sono stato convocato. Spero di trovare un posto tutto mio un giorno”, ha aggiunto all’epoca.

Simeone ha segnato 17 gol con l’Hellas Verona nella stagione 2021-22, e i suoi due gol al Napoli fino al Mondiale. Jio ha ammesso di aver parlato con suo padre ogni giorno AssoloMa non è una posizione da allenatore: “Mio padre mi scrive messaggi tutti i giorni. Ma non è il mio allenatore, è mio padre. E le sue telefonate, i suoi consigli sono per la vita di tutti i giorni, sono parole dette. Un figlio. Sono non frasi da allenatore. Viviamo la nostra vita. Stiamo parlando, lui è a Madrid, io adesso sono a Napoli”.

Gio aveva già dichiarato che sarebbe stato felice di giocare nel Napoli per vivere quello che ha vissuto Maradona: “Ho sentito dentro di me vibrazioni positive, una voglia pazzesca di indossare questa maglia. Ho avuto altre prove quest’estate, ma quella sensazione che la parola Napoli dava me. Non me l’ha mai dato. C’è la felicità”. “Sono una persona sensibile, sento energie positive, vivo cogliendo il positivo intorno a me, e riesco a separarlo dal negativo. Napoli mi ha dato subito una scossa: dovevo venire qui”.

Il Napoli ha battuto il Milan 1-2 (Giroud/Politano e Gio Simeone questa definizione %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7) ed è capolista della Serie A insieme all’Atalanta (17 PTS). Dal 2014 i rossoneri non vincono questa battaglia al Giuseppe Mezza.pic.twitter.com/3mD3QdNRmr — VarskySports (@VarskySports) 18 settembre 2022

Simeone Jr., come tutti gli argentini che ci hanno viaggiato, sente che lo stadio del Napoli intitolato a Maradona è qualcosa di speciale: “Diego Armando Maradona è uno stadio pazzesco dove ti senti forte. È un posto che ti dà potere. E un potere che arriva dalla gente sugli spalti. Da avversario, nella mia pelle, ho visto quanto fossi duro: le tue gambe sono pesanti, pensi di essere meno di quello che sei. C’è energia nell’aria”.

Quando gioca l’Argentina?

L’Argentina giocherà due amichevoli a giugno, presumibilmente contro l’Indonesia e un’altra squadra asiatica, ancora da confermare.