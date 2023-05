“Fa male alle vendite”: Xbox Game Pass afferma che un creatore afferma che “molte persone entrano e lo provano e non investono” nel gioco – Somerville

Dino Patti, creatore di Somerville e Limbo, ha rilasciato un’intervista in cui ha affermato che il suo modello preferito è quello tradizionale dove “hai 30 dollari”.

13 maggio 2023, 15:55 – Aggiornato il 13 maggio 2023, 16:08

Sorge sempre polemica sul fatto che Xbox Game Pass sia redditizio e se sia positivo per gli sviluppatori. Qualunque cosa sia, sembra L’ideale è non generalizzare E studia ogni caso separatamente. Microsoft ha riconosciuto alla Capital Market Authority (CMA) che le vendite di alcuni giochi nell’ambito del suo servizio di abbonamento sono state cannibalizzate e che gli ultimi dati di Creatore sconosciuto Sono sulla stessa linea.

Dino Batey, CEO di Playdead e creatore di Somerville, ha assegnato a Intervista a Video Games SI Dove parla di Xbox Game Pass. Il dirigente ritiene che l’accordo con Microsoft sia stato buono, ma le vendite sono state danneggiate: “Anche Penso che abbia danneggiato le vendite. Perché molte persone Entra e provalo e non investirePatty inizia.

También reconoce che Game Pass è bien y que su modelo favorito es el tradicional: “¿Y si no les gustan los 10 primeros minutos? I think that Il Game Pass è buono. Non il mio preferito. Il mio preferito è il vecchio stile premium, che ti vende alcuni fantastici video e foto e Guadagno $ 30. E poi, devo obbedire. Non ho bisogno di essere pagato da te in seguito”, conclude il CEO di Playdead.

Altri giochi che hanno beneficiato di Game Pass

Di recente abbiamo pubblicato una storia in cui gli sviluppatori di Ravenlok hanno dato una mancia di cappello a Xbox Game Pass. Un’altra attività che ha beneficiato di questo servizio è stata “High On Life”, che è stata ottenuta Tanti record nel 2022. Insomma, tutto indica che ogni titolo risente in qualche modo del fatto che il videogioco sia nel catalogo di Xbox Game Pass.

