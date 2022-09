Fabian presenta Amigos, il suo secondo singolo e video musicale per Gian Marco Zignago Farándula RMMN | Luci

Dopo l’apertura del concerto di Gian Marco e il suo primo assolo di scacchi davanti a più di 50.000 persone allo Stadio Nazionale di Lima, Fabiano Ci porta una nuova versione chiamata “Amigos”, la stessa versione che viene fornita con un video fantastico. Entrambi sono ora disponibili su tutte le principali piattaforme digitali.

L’autore dei suoi testi e della sua musica per questa nuova canzone, Fabian detta la tendenza del suo stile musicale ma allo stesso tempo un nuovo e interessante stile musicale, Un suono che invita all’ascolto e alla danza e unisce tutti gli ingredienti per avere successo e posizionarsi tra i preferiti del pubblico, radio, piattaforme digitali e social network.

Nel mio secondo singolo, “Amigo”, sto davvero sperimentando i suoni che voglio nella mia musica. Mi ci sono voluti 30 minuti per scriverlo un pomeriggio di luglio in studio con il mio produttore. Questo è qualcosa che sento sia successo a tutti noi ad un certo punto della nostra vita. Riguarda quella persona con cui ci connettiamo romanticamente ma alla fine ci lascia in sospeso con tutte le illusioni del mondo. Scrivere è stato così divertente e ora sono così entusiasta di suonarlo dal vivo”. sottolineato.

“Amigos” è la seconda uscita musicale di Fabian e arriva con un fantastico video È stato registrato in due giorni a Cañón de los Perdidos nel deserto di Ica, nel sud del Perù.Uno dei posti più incredibili e meravigliosi del nostro paese. Diretto da Rodrigo Dolanto e prodotto da Oh Margo! Nel complesso, questo è un lavoro che metterà senza dubbio il cantante e compositore peruviano negli occhi e nelle preferenze dell’intero continente.

La produzione musicale di “Amigos” è stata curata da Fabian insieme al musicista e compositore peruviano Franjo Antich, con il quale ha pubblicato il suo primo singolo. Un’unione di giovani talenti peruviani che si completano a vicenda con idee e il cui lavoro stiamo appena iniziando a godere. Entrambi hanno in programma di continuare a lavorare insieme alla loro prossima produzione.

Fabian prevede di combinare le sue imminenti uscite musicali con studi e, naturalmente, esibizioni dal vivo. Pochi giorni fa ha cantato con Gian Marco nel suo concerto al Gran Teatro Nacional dove ha presentato per la prima volta dal vivo la sua nuova canzone e poi ha tenuto un concerto vocale di successo al Selena Hotel di Miraflores.

L’erede del talento che scorre nelle vene della sua famiglia Fabian sta procedendo costantemente nel suo percorso musicale ed è concentrato nel far conoscere il suo lavoro, Ma siamo anche intenzionati a continuare a studiare, imparare e migliorare per trascendere e avere gli strumenti che fanno la differenza nel mondo sempre più competitivo della musica.