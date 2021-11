Facebook Gaming sta costruendo la sua forza contro Twitch e YouTube

Sembra che il povero Lolito (Aforisma del povero) lei sceglie Il momento peggiore per cambiare nave. Facebook Gaming è su tutte le furie, distribuendo tonnellate di denaro a creatori fedeli e superando per la prima volta parte della concorrenza.

Sembra che la sede di FB (o morto, come vogliono chiamarsi ora) per invogliare molti operatori con un’offerta economicamente più interessante. Oltre allo stipendio di maturità, c’è una gamma di bonus Tra 3 e 16 euro per nuovo abbonato Stanno attirando sulla piattaforma, un’offerta che manterrà coloro che lasceranno FB Gaming solo fino alla fine del 2021.

L’iniziativa sembra dare i suoi frutti, perché già sembra Ha superato il suo diretto concorrente: YouTube Gaming. Google, specializzato in streaming dalla stessa lista di Twitch, ha perso la battaglia dei fan tra luglio e settembre, afferma la società Streamlabs.

Twitch è ancora molto avanti, ma è sorprendente quanto lentamente Facebook stia andando avanti a livello internazionale. In particolare, quelli di Amazon hanno fatto una quota del 70% dei clienti abituali, a Il 15,7% era per i giochi FB e il 13,8% per i giochi YT.

Il pubblico che misurano si riferisce specificamente ai flussi nordamericani, ma non è raro in Spagna vedere alcuni dei più grandi insinuazioni nella top ten degli spettacoli dal vivo più visti del giorno. Ecco nesso, specialista in Ark e spesso tra i migliori creatori. Bisognerà scoprire se Alcune schede di Meta nel nostro paese.