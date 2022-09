Factum rinnova la propria immagine per continuare a crescere nel settore della cybersecurity

Realtà un fornitore di soluzioni e servizi di sicurezza informatica e digitalizzazione, di proprietà di Banca Santander , prosegue la sua strategia di crescita nel mercato iberico. Pertanto, come nuova misura all’interno del piano dell’azienda, ha completato il processo di rebranding per presentare l’immagine del marchio allineata alla sua nuova strategia.

Il settore della sicurezza informatica sta vivendo una crescita senza precedenti nel nostro Paese a causa della necessità per le aziende di proteggere i propri dati e proteggere la propria tecnologia dall’escalation degli attacchi informatici in tutto il mondo. Per questo motivo, aziende come Factum promuovono la loro strategia di posizionamento e si sforzano di garantire che le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni e dagli investimenti disponibili, abbiano una capacità sufficiente per rispondere alle minacce.

Factum ha avviato questa strategia con l’obiettivo di diventare uno standard nella sicurezza informatica, sia per i grandi account che per le piccole e medie imprese. Per questo ha scelto prima di aprire una nuova business unit, per promuovere il suo nuovo prodotto Cyber ​​Guardian, una piattaforma che aiuta a proteggere le piccole e medie imprese a livello di grandi aziende, insieme al Banco Santander.