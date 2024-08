Facundo Diaz fa i conti con il 13° campo degli US Open: “Avevo bisogno di vendetta” | Giro dell’ATP

US Open

Facundo Diaz si riconcilia con il 13° campo degli US Open: “Avevo bisogno di vendetta”

Martedì l’argentino ha vinto la sua prima partita nel tabellone principale del Grande Slam

27 agosto 2024

Getty Images 2024 Facundo Díaz Acosta è n. 64 nel ranking PIF ATP.

Juan Ramírez Carvajal

Quando Facundo Díaz Acosta ha saputo che avrebbe giocato questo martedì sul campo n. 13 degli US Open, ha ricordato uno dei suoi peggiori ricordi da tennista: la sconfitta al primo turno della versione junior dell’evento nel 2018. Questo era contro il brasiliano Mateus Alves e nonostante… Vaco era in vantaggio all’intervallo del terzo set.

Allo stesso tempo, quando ha visto il programma della seconda giornata a Flushing Meadows, gli è venuta in mente una parola per l’argentino: “Rivincita”.

E ci è riuscito. Battendo il francese Hugo Gaston 6-1, 6-4, 6-2, ha ottenuto la sua prima vittoria nel tabellone principale di un torneo importante e ha vendicato la sconfitta di sei anni fa negli juniores, cosa che, stranamente, gli ha impedito di aggiungere il suo prima vittoria nella categoria giovanile. Grande Slam.

“Molte volte nella partita di oggi, ho pensato alla partita del 2018 sullo stesso campo”, dice Diaz Acosta ad ATPTour.com. “Era notte e nel terzo set ero in vantaggio 4-2, 30/0. Lo ricordo bene. Ebbene, il gioco mi è sfuggito di mano. Ho anche perso una racchetta (ride). E questo è di nuovo il mio ruolo in questo tribunale. “Avevo bisogno di” revanchita “.”

Quella partita di sei anni fa lo ha tenuto sulle spine fino alla fine. Nonostante avesse un enorme vantaggio essendo arrivato vicino a vincere il suo primo titolo del Grande Slam al suo sesto tentativo, l’argentino è stato cauto nel non ripetere la storia del suo passo finale sul benedetto 13° campo. “Ho cercato di essere nel momento,. ” spiega.

Anche l’emozione di essere così vicino alla vittoria tanto attesa minacciava di destabilizzarlo, ma la sua esperienza è riuscita a impedirlo. “Fino all’ultimo ho cercato di non lasciare che il pensiero di essere vicino alla vittoria occupasse la mia mente. “Ho fatto uno sforzo per esserci”, aggiunge il numero 64 del mondo.

Come se non ci fosse già molta pressione, anche il suo contesto con Hugo Gaston avrebbe potuto giocargli brutti scherzi. Ha perso uno dei suoi precedenti incontri con il francese, quest’anno sulla terra di Amburgo, nonostante si sia guadagnato un doppio break nella partita decisiva. Quando martedì si è visto in Victory Road, ha temuto che la storia si sarebbe ripetuta.

“Sapevo che per finire l’ultimo punto dovevo stare molto attento perché sembra che Hogito non lo faccia, ma è sempre in gioco. Forse se perdevi un po’ la concentrazione, tornava in sé te, ma non glielo ho permesso e sono stato attento tutto il tempo”. Mi aspettavo di vincere così facilmente, invece ho giocato una grande partita in tutti i sensi”, spiega il campione della 250 a Buenos Aires. all’inizio della stagione.

Una volta tagliato il traguardo, lasciando la sua squadra Lexus ATP HeadToHead con Gaston sull’1-2, Diaz si è sentito anche il vincitore di tutte le battaglie mentali che ha combattuto. La ricompensa è enorme: “Sono molto contento della mia prima vittoria in uno Slam, è stato uno dei gol che ho segnato quest’anno. Adesso ho tanta voglia di continuare”.

Il suo prossimo ostacolo sarà un’altra curva a sinistra: il britannico Jack Draper, che non ha mai affrontato prima. Non si è allenato affatto con lui. E aggiunge: “In questo momento voglio continuare a pensare alla mia prima vittoria nei quattro tornei maggiori, che non è facile, e domani sera inizierò ad analizzare la partita contro un grande giocatore”.