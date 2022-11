Facundo Tello ha pescato 11 cartellini rossi e ha concluso la partita prima lasciando il Boca senza giocatori

Facundo Telò L’Argentina è l’arbitro della Coppa del Mondo Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 È stato selezionato per l’ultima partita di First Division della stagione 2022 ed è stato Coppa dei Campioni accedere Boca Juniors Racing Club. Era tutt’altro che un tranquillo pomeriggio a Bahinsey, dove 11 pacchi distribuititra giocatori e membri della delegazione di partito.

Le due punizioni sostenute dal Boca:

Prima dello scandalo, Boca Bede ha chiesto il verdetto. Inizialmente ai 25 del primo tempo, una sterzata nel braccio di Jonathan Gomez che l’arbitro gli ha assegnato un calcio d’angolo. Ogni Boca ha chiesto un calcio di rigore. Il video Assistant Referee (Diego Abal) non ha chiesto al giudice di rivedere. E alla fine degli anni Novanta, un’altra mano fu chiesta da Dario Benedetto, Lionel Miranda. Un’altra mano che hanno visto era “casual” e non da collezione.

Il momento del caos per Tilo e 11 espulsioni:

Dopo il secondo calcio di rigore richiesto dal BocaIncrocio di Johan Carbonero e Sebastian Villa. Tra pagamenti e insulti, l’arbitro non ha esitato ad espellere i due. Qualcosa che anche dall’esterno sembra “sopravvalutato”. Ma entrambi i giocatori hanno lasciato le loro squadre con 10. Tra le proteste, Esonerato anche l’allenatore azzurro e oro, Tilo Hugo Ibarra. Quindi, già nell’estensione Alan Varela ha ricevuto un cartellino rosso al 100 ‘per una doppia ammonizione. bocca con 9.

Poi è arrivato il caos: gol di Carlos Alcaraz, esultanza davanti agli spalti del Boca e scandalo. Colpi, spinte, insulti e bollette passate. Infine, dopo il tumulto, Luis Advincola (Boca con 8 in campo) e Carlos Alcaraz (Racing con 9) sono stati espulsi e anche Diego Gonzalez, Carlos Zambrano (Boca) e Jonathan Galvan (Racing) hanno visto il rosso in panchina.

dopo il riavvio, Frank Fabra è rosso per una doppia ammonizione e Dario Benedetto fa un gesto che ‘tutto si paga’, il VAR chiama Abal Tello ed espelle anche l’attaccante xeneize.. Quando il Boca non aveva 7 calciatori da seguire, una partita imbarazzante è stata interrotta prima da un cattivo arbitraggio Questa sarebbe una notizia non di andare ai Mondiali, ma di licenziare 10 giocatori.