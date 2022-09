Fai attenzione a questi avvisi di Cathy Wood sulla Fed e sull’inflazione di Investing.com

© Reuters



Investing.com – La Federal Reserve rischia di “esagerare” nella lotta all’inflazione. È quanto ritiene Kathy Wood, fondatrice di ARK Investment Management, esprimendo preoccupazione per il fatto che la Federal Reserve possa inasprire troppo la politica monetaria in uno scenario che mostra segni di deflazione.

È possibile che stiano esagerando”, ha detto Wood durante il webcast mensile del mercato dell’azienda, che era stato precedentemente catturato. Vigilanza del mercato.

Secondo l’esecutivo, la Fed “prima lascerà che qualcosa vada in pezzi”, comprese le assunzioni. Per Wood le assunzioni stanno già dando cattive notizie, soprattutto tra le piccole imprese, e ribadisce la sua opinione che gli Stati Uniti siano già in recessione.

Ad esempio, indica che i prezzi delle materie prime come oro, legname e oro stanno scendendo bruscamente dai loro massimi.

Wood fa i commenti tra le preoccupazioni degli investitori sul fatto che la Federal Reserve dovrà mantenere il suo ritmo aggressivo di stretta monetaria per combattere l’inflazione elevata.

Molti investitori temono che la banca centrale rischi di innescare una recessione se si muove troppo rapidamente.

Ieri, martedì, l’indice industriale, i tre principali riferimenti del mercato azionario di Wall Street, ha subito i suoi maggiori ribassi dall’11 giugno 2020, e ha rotto la sua serie di quattro giorni di vittorie. Vigilanza del mercato.

Il fiore all’occhiello di Wood ARK Innovation ETF (NYSE:) è crollato e le sue azioni hanno chiuso in ribasso del 6,8%, secondo i dati di Serie di fatti (NYSE:).