Fai schifo al parcheggio e altri due nuovi giochi sono ora disponibili su Xbox Game Pass

Tra pochi giorni lo scopriremo Nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di settembre 2022con chi lo farà Nuovi giochi con l’oro. Quindi, mentre aspettiamo che Redmond riveli i nuovi giochi per il servizio in abbonamento di successo, dalla redazione di SomosXbox lo annunciamo You Suck at Parking e altri due giochi sono ora disponibili su Xbox Game Pass.

Sebbene prima di mostrarvi le piattaforme su cui sono disponibili questi tre nuovi giochi su Xbox Game Pass, ve lo ricordiamo Plague Tale Innocence e altri 10 giochi lasceranno Xbox Game Pass In pochi giorni. Sai già che quando rimuovi gli indirizzi proprietari, è possibile accedere al resto solo per un periodo di tempo limitato. Quindi ora, senza ulteriori indugi, riveleremo alcuni dei giochi che arriveranno Game Pass Per il resto del mese, sembra abbastanza divertente.

Ashes of the Singularity: Escalation (PC Game Pass)

Un gioco di strategia in tempo reale su larga scala in cui comandi interi eserciti su un dinamico campo di battaglia. Conquista più mondi attraverso diverse campagne per giocatore singolo; Oppure gioca con i tuoi amici in combattimenti multiplayer.

DC League of Super-Pets: Le avventure di Krypto e Ace (Xbox Game Pass, PC Game Pass, xCloud)

Travestiti da super cane Krypto e Ace per rivelare il complotto di Lex Luthor per fare un pisolino ai cani randagi nella metropoli. Vola nei cieli, scatena i tuoi poteri, proteggi le strade di Metropolis dai piani di Lex e prendi il controllo dei malvagi LexBot.

Fai schifo nel parcheggio (Xbox Game Pass, PC Game Pass, xCloud)

You Suck at Parking è il gioco di parcheggio più estremo al mondo e l’unico gioco di corse che ha lo scopo di fermarsi. Il gioco è completamente basato sulla fisica mentre guidi, salti, salti e attraversi percorsi impegnativi.