Fall Guys ci porterà nello spazio con nuove sfide, ricompense e altre sorprese durante la Stagione 2: Satellite Journey

Fa ragazzi autunnali fare il salto per Formato di gioco gratuito Il team di Mediatonic si impegna a migliorare il più possibile i contenuti del gioco, soprattutto introducendo nuovi modi per passare il tempo. Dopo la prima stagione ricca di sorprese e novità, è tempo di dare il benvenuto Stagione 2: Satellite Stumble.

Il Pubblica nuovi contenuti accadrà un giorno 15 settembre Il tema sarà basato sullo spazio, che porterà tutti i giocatori ad esplorare scenari in orbita, superare razze cosmiche e tante altre sfide durante gli otto nuovi quiz che saranno inclusi di cui potete vedere in anteprima il trailer che trovate qui sopra.

Tutto questo lo accompagnerà Nuovo pass stagionale con 100 livelli Per sbloccarlo avrai accesso a nuovi gesti, cerimonie e abiti speciali, come Spock, Xenomorph di Alien e Hatsune Miku, tra molti altri. Tuttavia, alcuni articoli saranno disponibili solo nel metodo di pagamento per questo pass.

A tutto questo si aggiungeranno speciali differenze sui livelli esistenti e nuovi tipi di ostacoli, come piattaforme galleggianti e propulsori ionici, e ci saranno anche nuovi eventi. Infatti, lo stesso giorno della Stagione 2, il cosiddetto 3, 2, 1: To Space! Per testare i nuovi round che saranno inclusi.