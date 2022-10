Fallimenti aziendali, il più alto in tre anni a Porto Rico

Questa cifra rappresenta il 21,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo i dati del Bollettino portoricano pubblicato dal quotidiano digitale Sin Comillas, specializzato in economia.

La pubblicazione ha osservato che questo è il numero più alto dallo stesso periodo del 2019.

Ha sottolineato che tra le società che hanno dichiarato fallimento c’erano ristoranti, aziende agricole, hotel e persino un ospedale pediatrico.

In tutto, a settembre, sono stati archiviati 285 fallimenti, tra aziende e privati, il 10,4% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, secondo il quotidiano digitale.

Sin Comillas ha stabilito che questo era il numero più basso per quel mese dal 2017, quando i dati sono stati colpiti dall’uragano Maria, che ha devastato Porto Rico.

Nei primi nove mesi del 2022, i fallimenti sono scesi dell’1,7% a 2.908.

Il numero di fallimenti nel 2021 ha chiuso a 3.863, in calo del 24,5% rispetto al 2020, il numero più basso degli ultimi tre decenni.

Tra i maggiori fallimenti registrati nel 2022 c’erano il St. George’s Children’s Hospital, con debiti per 55,3 milioni di dollari; L’hotel di lusso ESJ Tower con 39,1 milioni e il Condado Royal Palm con 15,5 milioni.

Anche Ceuca, Inc. con debiti di $ 13,6 milioni e Empacadora y Procesadora del Sur con $ 10,5 milioni.

