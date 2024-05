Fallout 4 è stato il gioco più venduto di aprile nel Regno Unito, quasi un decennio dopo il suo debutto.

È facile comprendere l’interesse di molti editori nell’espandere le loro licenze più popolari per includere nuovi media, come film e televisione. Se fatti bene, riescono ad aumentare le vendite dei lanci, anche quando sono trascorsi quasi un decennio. Fallout 4 È stato presentato per la prima volta nel 2015 e nelle ultime settimane le vendite sono raddoppiate anche grazie alla première di Amazon Prime Video È diventato il best seller di aprile nel Regno Unito.

Secondo i dati Industria dei giochiil mese scorso non è stato particolarmente positivo per il mercato, i giochi sono diminuiti del 7% rispetto all’anno precedente – ricevuti ad aprile 2023 Star Wars Jedi: Sopravvissuto E L’Isola della Morte 2-, ma una serie di Lui cade Ha avuto un chiaro impatto sull’intera saga di Bethesda. Fallout 4 -che ha rilasciato anche le versioni originali su Xbox Series e PlayStation 5- ha avuto più successoMentre Ricaduta: Nuova Vegas È arrivato all’ottavo posto Fallout76 Al nono posto e Fallout 3 È quasi entrato nella top ten, arrivando al numero 11. Sembra logico che Microsoft sia interessata ad accelerare il processo di sviluppo del nuovo Fallouts.

Non ci sono novità nell’elenco; Lama a stella Uscito il 25 aprile, resta al dodicesimo posto.

I giochi più venduti nel Regno Unito nell’aprile 2024

Queste date Include vendite fisiche e distribuzione digitaleAlmeno da editori o negozi che condividono i dati GSD.

1. Fallout 4 (Bethesda)

2. EA Sports FC24 (EA)

3. Divertitori Infernali 2 (Sony)

4. Call of Duty Modern Warfare 3 (Activision)

5. Grand Theft Auto 5 (stella del rock)

6. L’eredità di Hogwarts (Warner Bros)

7. Red Dead Redemption 2 (stella del rock)

8. Ricaduta: Nuova Vegas (Bethesda)

9. Fallout76 (Bethesda)

10. WWE2K24 (Giochi 2K)