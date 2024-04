'Fallout' anticipa la data di uscita su Prime Video

L'intera prima stagione arriverà il primo giorno

“Fallout” vuole essere il miglior nuovo adattamento di un videogioco

Il che è sicuro Sarà una delle serie più viste La piattaforma di streaming Prime Video di Amazon sta per scadere quest'anno, un'affermazione che si rivela ancora più vera dopo averlo scoperto Lui cade Anticipare la data di uscitaanche se per poche ore.

Annunciata inizialmente il 12 di questo mese, la serie basata sul videogioco Interplay, ora nelle mani di Bethesda, attualmente di proprietà di Xbox, ha addirittura anticipato la sua data all'11 solo poche settimane fa quando ci ha mostrato il suo seconda rata. Progredendo. Adesso in più vogliono che ci alziamo presto, perché il nuovo appuntamento è il primo0 aprile alle 18:00 negli Stati UnitiSono nel nostro paese 3 del mattino dell'11 aprileA causa della differenza di fuso orario.

La fine del mondo sta arrivando, solo un po’ prima del previsto. Autunno, in arrivo ora il 10 aprile alle 18:00 PT. pic.twitter.com/9AcWR9uAqQ – Fallout ⚡️ (@Falloutonprime) 9 aprile 2024

Quindi sì, Lui cade Anche la sua data di uscita è anticipata Tutti gli episodi della sua prima stagione Sarà disponibile fin dall'inizio, anche se molti di noi non saranno particolarmente colpiti da questo cambiamento. Sì, se vivessimo dall'altra parte dell'oceano, ovviamente.

A proposito di “Fallout”

Basato su una delle migliori serie di videogiochi di tutti i tempi, Lui cade Lui è La storia di chi ha e di chi non ha in un mondo dove non rimane quasi nulla. Duecento anni dopo RisurrezioneI pacifici residenti di rifugi di lusso sono costretti a tornare nei paesaggi infernali e radioattivi che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso. Con una gioia strana e violentissima Chi ti sta aspettando.

Ella Purnell interpreta Lucy, un ottimista residente in un rifugio con uno spirito americano positivo. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando vede Costretto a emergere Per salvare suo padre. Aaron Moten nel ruolo di Massimoun giovane soldato che sale al grado di compagno in un plotone militare Confraternita d'acciaio. È disposto a fare qualsiasi cosa per portare avanti gli obiettivi dei Fratelli Musulmani di imporre la legge e l'ordine nella terra desolata.

Walton Goggins interpreta il demonecacciatore di tesori Moralmente ambiguo Che porta con sé una storia di 200 anni del mondo post-nucleare. Questi partiti disparati si scontrano mentre cercano un artefatto di un misterioso ricercatore che ha il potere di cambiare radicalmente le dinamiche di potere di questo mondo.

