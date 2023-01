Falsi account Twitter CASIO: un esempio di opportunismo utilizzato nella frode

L’uscita della nuova canzone di Shakira e Bizarrap e le sue ripercussioni hanno visto il marchio di orologi CASIO apparire in abbondanza negli ultimi giorni. Il riferimento al brand da parte dell’artista colombiano con tono sarcastico e la successiva reazione dell’ex calciatore fanno sì che gran parte della comunità ispanofona stia parlando dell’argomento. Tuttavia, poche ore dopo la pubblicazione del video con la canzone, sono apparsi diversi account falsi come il marchio CASIO. Piuttosto, in alcuni casi, sono state rilasciate dichiarazioni false che alcuni media hanno ripetuto.

ESET, azienda leader nel rilevamento proattivo delle minacce, analizza il fenomeno dell’aumento degli account non ufficiali del marchio CASIO sui social network, promuovendo le fake news come chiaro esempio dell’opportunismo dei truffatori che sfruttano argomenti di interesse collettivo per ingannare le persone.

“Può sembrare innocuo, ma l’esempio ci aiuta a capire quanto velocemente si diffondano le notizie false e come l’opportunismo di alcuni attori possa essere utilizzato per ingannare le persone, diffondendo notizie false o intraprendendo altre azioni dannose”, afferma Camilo Gutierrez Amaya, Head of Laboratorio ESET in America Latina.

Su Twitter, l’unico account verificato associato a CASIO è @CASIOedu. Appare come una sezione educativa e ha un segno di spunta. Da questo profilo ufficiale CASIO, hanno messo in guardia contro profili falsi che apparivano come amministratori e hanno assicurato che qualsiasi comunicazione pubblicata in questi account non fosse legittima.

Dopo aver analizzato questi account, ESET ha notato che alcuni di essi sono stati creati nel gennaio 2023. Altri sono stati creati nel 2022, ma il loro primo post è del 13 gennaio 2023. Questo dimostra l’intenzione di capitalizzare l’interesse suscitato dall’uscita della canzone. E le reazioni provocate.

Sebbene a parte la pubblicazione di dichiarazioni false per conto del marchio, non è stato segnalato alcun tentativo di frode associato a questi account. Gli utenti dovrebbero essere consapevoli, perché con questi account che fingono di essere legittimi, possono provare a vendere un prodotto, chiedere dati personali o persino provare a vendere un account Twitter quando raggiungono un certo numero di follower.

Il team di ricerca di ESET ha identificato alcuni esempi di come utilizzano account falsi su reti come Twitter o Instagram per impersonare marchi noti o banche per rubare informazioni finanziarie.

ESET mette in guardia dalle frodi tramite social network, WhatsApp o e-mail, evidenziando l’opportunismo e la velocità con cui gli attori malintenzionati si muovono per cercare di trarre profitto da un argomento di interesse e utilizzarlo come parte della loro ingegneria sociale. Sebbene in questo caso gli account falsi non siano stati segnalati per inganno o frode, sebbene lo fossero per aver condiviso notizie false, l’esempio ci dà l’opportunità di avere un’idea dell’opportunismo e della velocità con cui operano i truffatori. Lo abbiamo visto chiaramente con la pandemia di COVID-19, poiché il crimine informatico ha utilizzato la paura e l’ansia per diffondere tutti i tipi di frode.

“Oggi l’esempio dei falsi account Casio su Twitter non è ancora niente di grave. Tuttavia, se a suscitare l’interesse di massa è stata la questione sanitaria piuttosto che la canzone, allora potrebbero essere i rischi di diffondere ulteriori fake news”, aggiunge Gutierrez Amaya di ESET.

Linea. Giornale digitale centroamericano e caraibico