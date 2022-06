Fanno un pacemaker intelligente che si dissolve nel corpo dopo aver completato la sua vita utile

Quando si parla di pacemaker ci si riferisce a un dispositivo elettronico in grado di produrre Impulsi elettrici che stimolano il muscolo cardiacoCiò garantisce che il cuore continui a funzionare quando la stimolazione fisiologica fallisce o non è presente.

Per quanto riguarda il suo design, si presenta sotto forma di a piccola custodia in metallodi dimensioni simili a un vecchio orologio da tasca, con circuiti elettronici integrati con la batteria del pacemaker.

Una volta impiantato, questo dispositivo può rimani attivo Tra gli 8 e i 10 annidopodiché sarà necessario sostituirlo.

Tuttavia, un team di scienziati della Northwestern University e della George Washington University ha creato un file pacemaker temporaneoche a differenza della versione tradizionale pensata per Si dissolve da soloCiò evita la necessità di un intervento chirurgico per rimuoverlo.

Una volta prodotto, il team responsabile del progetto ha proceduto ad accoppiare il pacemaker con l’aiuto di una serie di Sensori cutanei wireless. Attraverso questo dispositivo può effettuare a Monitoraggio intelligente dei segni vitali di un paziente in modo che il suo ritmo sia regolato in modo indipendente quando necessario.

Se continua a mostrare buone prestazioni, questo pacemaker esotico può essere utilizzato in pazienti che hanno subito un intervento chirurgico al cuore e devono indossarlo per un breve periodo di tempo.

D’altra parte, questo pacemaker offre un profilo struttura biocompatibile. Ciò significa che nessuno dei componenti di cui è composto renderebbe il corpo nel luogo in cui è stato trapiantato ad esso vulnerabile Hai una risposta tossica o immunitaria.

Ha aggiunto che questo, Non sono necessarie batterie o cavi Per eseguire questa macchina, funziona anche biologicamente assorbibile A base di minerali che si sciolgono in acqua, insieme ad altri ingredienti che si sciolgono nei fluidi corporei dopo diverse settimane.

Riguardo a questa tecnologia, Igor Efimov, professore di ingegneria biomedica e professore di medicina alla Northwestern University, ha indicato che potrebbe essere utile per Migliorare la salute del cuore di migliaia di pazientiinclusi neonati con difetti cardiaci, adulti che hanno subito un intervento chirurgico alla valvola cardiaca e altri che potrebbero aver bisogno di utilizzare temporaneamente questo dispositivo prima di posizionare un dispositivo permanente.