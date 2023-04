Fanno un topo controllato dalla lingua, che è molto più utile di quanto pensi

Con lo scopo di abbattere le barriere, compare un mouse bluetooth molto interessante da usare con la lingua

Le utilità che possono essere offerte per questo tipo di dispositivo sono incredibilmente utili.

Per anni sono stati fatti tentativi La tecnologia raggiunge il mondo. Molte app cercano di abbattere le barriere che alcune persone hanno. Senza andare oltre, Instagram è sempre più accessibile, mentre Google Maps ti dice quali luoghi sono accessibili in sedia a rotelle. Insomma, la tecnologia sta cercando di rimuovere le barriere, cosa che oggi è perfettamente dimostrata grazie a quella nuova di Augmental, l’azienda del MIT che ha sviluppato Un mouse bluetooth che può essere utilizzato con la lingua.

In realtà ci sono molti modi per usare un computer quando non possiamo usare le nostre mani, come con il riconoscimento vocale. Tuttavia, questa volta i creatori di questo progetto volevano Vai oltre e rendilo più semplice e intuitivo.

Tappetino per mouse rinforzato, che è un mouse che può essere utilizzato con la lingua

Augmental MousePad è un dispositivo molto originale che può semplificare la vita a molte persone. secondo Cor 77 Si tratta di un progetto realizzato da un’azienda dell’ambiente del Massachusetts Institute of Technology e la sua mission è lo sviluppo Il mouse Bluetooth ci consente di utilizzare il computer con l’altoparlante. Pertanto, è progettato in modo che le persone con problemi di mobilità che non possono usare le braccia possano usarlo normalmente i loro computer Oltre a utilizzare il riconoscimento vocale. In realtà, sono due metodi completamente opposti.

Il design è molto semplice e intuitivo. È trattato come un tipo di “buccale” che ha un allungamento trackpad (come i quaderni) sensibili e resistenti per essere collocati nel palato. Così, dal palato, gli utenti potranno usare la lingua muovendosi facilmente. Se hanno bisogno di fare clic, possono farlo Clic E a seconda del tipo che stanno giocando, sarà clic sinistro o clic destro. Qualcosa di molto interessante e che consente di avvicinare la tecnologia a tutti attraverso semplici gesti.

Il suo design compatto ci offre una soluzione conveniente per gli utenti che desiderano comunicare verbalmente durante l’utilizzo del dispositivo. Ciò significa che puoi utilizzare il riconoscimento vocale mentre lo usi – Tecnologie aumentative

In questo modo, il dispositivo è progettato per Tutti possono davvero usare queste tecniche. Pertanto, gli utenti devono utilizzare il riconoscimento vocale o altro Programmazione Dall’accessibilità potranno avere tutte le funzioni a portata di mano senza alcun problema.

Brevemente:

mouse bluetooth Può gestire all’interno della bocca .

. È posizionato come una sorta di dispositivo dentale in bocca.

È consentito utilizzarlo come “trackpad” di cui viene registrata la pressione, a seconda del tipo di pressione dell’uno o dell’altro gesto.

È appositamente progettato per Problemi al midollo spinale o altre lesioni che impediscono il movimento delle mani degli utenti.

Gli utenti possono parlare in modo naturale mentre usano il MouthPad perché non occupa molto spazio sul palato.

Quindi, è un’iniziativa molto interessante di Augmental, un’azienda che sta cercando di portare Tecnologia per tutti i tipi di persone Che in altre circostanze sarebbe più complicato.