Fantacalcio UEFA Champions League: i difensori | Champions League

Nonostante la difficoltà di ottenere la porta inviolata nelle semifinali di UEFA Champions League, UEFA.com dà uno sguardo a diversi difensori che dovrebbero essere presenti nell'andata della semifinale e valuta l'appeal di ciascuno in #UCLfantasy.

Nessun difensore ha segnato più punti fantasia di Alessandro Bastoni (5,6 milioni). Il difensore dell’Inter ha 59 punti, di cui 15 nei quarti di finale, e ha aiutato i “nerazurri” a mantenere la porta inviolata in tre delle quattro gare di qualificazione. Federico Di Marco (4,6 milioni di euro), collega dell’Inter di Bastoni, è stato il difensore con più punti nell’ultima giornata del Fantacalcio, aggiungendone otto dopo l’assist contro il Benfica dalla sinistra. DiMarco ha 20 punti nelle ultime tre partite.

Tutti i gol dell’Inter finora in Champions League

Solo il Real Madrid ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le partite dei quarti di finale, eliminando nuovamente il Chelsea. tanto Daniele Carvajal (5,4 milioni) pag Eder Militau (5,5 milioni) hanno iniziato tutte le partite e sono gli unici due difensori del Real Madrid ad aver segnato 40 o più Fantasy Point in questa stagione. Il terzino destro Carvajal è in testa alla classifica con 51, anche se Militao ha più recuperi ed è un’importante fonte di punti, visto che affronteranno i giganti spagnoli del Manchester City all’andata in casa.

Il Milan ha un record difensivo senza precedenti per tutta la fase a eliminazione diretta, con la squadra di Stefano Pioli che ha subito solo un gol nelle ultime quattro partite europee. Il protagonista è un difensore centrale Fikayo Tomori (5,0 milioni), che ha recuperato 47 palloni senza pari da qualsiasi altro giocatore al turno successivo. Dovrebbe essere attratto da fantallenatori che cercano un’opzione più offensiva nella difesa del Milan Teo Hernandez (5,9 milioni), che ha 44 punti, è stato superato solo dagli attaccanti Rafael Leao e Olivier Giroud nella formazione del Milan, ed è stato un giocatore chiave in una squadra che ha mantenuto la porta inviolata cinque volte nelle ultime sei partite di Champions League.

Di tutti i difensori che appariranno nel turno successivo, solo uno ha un punteggio di fantasia superiore a Robin DiasDal Manchester City (5,7 milioni). I 57 punti del nazionale portoghese sono stati significativamente aumentati dai suoi 42 recuperi palla, un totale che è stato migliorato solo da tre giocatori in tutte le posizioni. Dias arriva all’andata delle semifinali con 20 punti nelle ultime tre partite, e quasi garantisce di partire nelle undici partite di Pep Guardiola per duellare contro il Real Madrid.