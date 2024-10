“Faresti qualsiasi cosa per tua figlia.”

Dietro ogni adolescente che si gode un concerto c’è un padre o una madre Che, nella maggior parte dei casi, sacrificano i propri gusti musicali e le ore di sonno per la ricompensa di vedere il proprio figlio felice. Mentre alcune bambine corrono concitate appena entrate in Zity Space, le loro mamme seguono la traccia lasciata che le porta alla tenda dove, in pochi minuti, Moura ricoprirà un ruolo a loro del tutto estraneo.

“Mi piacerebbe venire con lei, perché fin da piccoli li portiamo ai concerti che amiamo e oggi è il primo giorno in cui sceglie l’artista.”ha detto Cristina Peña, che ha accompagnato la figlia María Zabaleta a vedere il cantante portoricano. “Mi sento meglio se sto con mia madre”La bambina ha ammesso di essere felice che la situazione fosse stata invertita e che ora fosse sua madre a dover andare al concerto che lei desiderava.

Con le vostre ragazze al seguito, la missione è stata portata a termine con successo R.L.

Anche se non è sempre facile convincere i tuoi genitori ad accompagnarti. Al concerto di un artista completamente sconosciuto che era l’opposto della sua generazione. Inoltre, è uno spettacolo di breve durata pieno di giovani. Jimena ci riuscì, ed Enma ed Ernesto si arresero alla figlia: “Le sue amiche non volevano venire e alla fine ci ha convinto…per la figlia si può fare di tutto”.. “Lei conosce tutte le canzoni, noi non ne conosciamo nessuna.”ammisi tra le risate.

Christina Palacin e un’altra madre hanno accompagnato un gruppo di cinque ragazze che hanno riconosciuto la loro presenza “Molto emozionato” Vedere Maura con le loro mamme. Un desiderio che inevitabilmente si diffonderà ai due adulti: “Sono molto emozionati, e lo siamo anche noi. Non conosciamo molto bene Maura, ma a loro piace.”Cristina ha detto.

I genitori faranno di tutto per i loro figli R.L.

C’è anche chi va con la figlia all’Espacio Zity senza impegnarsi a partecipare a una festa specifica, come nel caso di Jorge González, che è andato lì solo per passare la notte e non per vedere Mora. Forse perché ha già dovuto “scherzare” con Sebastian Yatra e Manuel Turizo. “Siamo venuti per restare per un po’, perché stavamo già vedendo yatra e torizo, che lui adora.”Jorge ha detto con sua figlia.

Alcuni concerti, come quelli dei Festival del Pilar, potrebbero essere i primi per molti bambini; Questo primo approccio alla musica, come mostra Tonio Ortigosa, può essere proprio questo “divertimento”. Anche se suo figlio Fabio sembra essere più interessato al cibo: “Dev’essere bello mangiare qui”.