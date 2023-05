Fasi e costi per richiedere e rinnovare un permesso di lavoro negli Stati Uniti

La storia negli anni ha confermato che gli immigrati che arrivano negli Stati Uniti hanno un obiettivo primario: il lavoro e il miglioramento economico.

Ha senso che quando arrivano in un paese pieno di opportunità, vorrebbero un reddito più interessante, soprattutto con una valuta forte come il dollaro USA.

Tuttavia, permangono molte incertezze riguardo al processo di richiesta del permesso di lavoro e ai suoi costi generali. È essenziale ottenere tutte le licenze pertinenti per iniziare una nuova vita lavorativa e ottenere uno stipendio migliore.

Come si avviano le procedure?

Se vuoi iniziare il tuo processo ora, devi presentare il modulo I-765 o quello che è lo stesso, Domanda di autorizzazione al lavoro. In breve tempo riceverai un messaggio o un’e-mail sull’estensione.

Ora, se intendi rinnovare il tuo permesso di lavoro, devi compilare il modulo I-797. È necessario che tu faccia questa procedura almeno 120 giorni prima della scadenza. In questo modo, USCIS ti contatterà in modo tempestivo e procederà con il caso. Il costo per rinnovare un permesso di lavoro negli Stati Uniti è di $ 495,00.

I moduli necessari per presentare la domanda sono i seguenti. Primo, I-821D, Considerazione dell’azione differita per gli arrivi di bambini. Un altro elemento essenziale è l’I-765, Domanda di autorizzazione all’impiego. Infine, devi mostrare un foglio di lavoro del modulo I-765.

Non dimenticare che USCIS rifiuterà automaticamente la tua domanda di rinnovo se questi moduli non vengono inviati. Non elaboreranno il tuo caso se il pagamento non viene effettuato.

Per abbreviare i tempi di elaborazione del modulo I-765 per i richiedenti del modulo I-485, gli I-765 possono essere separati dagli I-131 archiviati contemporaneamente.

Infine, tieni presente che alcuni non cittadini possono utilizzare il modulo I-765, Domanda di autorizzazione al lavoro, per richiedere un permesso di lavoro.