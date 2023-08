Fasi lunari, luna del raccolto ed equinozio autunnale

Il calendario lunare di settembre 2023 è lo strumento di cui hai bisogno per ottenere il tuo aspetto migliore prima della fine dell’estate. Se le fasi lunari influenzano le maree o la crescita delle piantePerché non fanno lo stesso con i capelli?

Oggi il calendario lunare è ancora utile a molti agricoltori, che decidono quali compiti svolgere in base alle fasi lunari, e ai parrucchieri. Viene utilizzato anche per segnare la data di alcune cerimonieCome la Pasqua, e per regolare il calendario ufficiale di alcune culture.

Nel calendario lunare di settembre 2023, oltre a dirti quando potrai tagliarti i capelli, E parleremo di alcuni degli eventi astronomici più importanti di questo mesecome l’equinozio d’autunno e la luna del raccolto.

Fasi lunari settembre 2023

Fasi lunari nel settembre 2023 giorno e ora L’ultimo trimestre 7 settembre alle 00:21 nuova luna 15 settembre alle 03:39 Primo quarto 22 settembre alle 21:31 Luna piena 29 settembre alle 11:57

Calendario lunare di settembre 2023 per il taglio e la depilazione

Grazie al calendario biolunare, utilizzato in agricoltura per pianificare le colture, possiamo sapere quando è meglio andare dal parrucchiere. Questo calendario è diviso in quattro fasi, che sono le seguenti:

periodo radicale . La fase di radicazione è la fase in cui vengono piantate piante come le carote che crescono verso il basso. In questi giorni non è consigliabile andare dal parrucchiere.

. La fase di radicazione è la fase in cui vengono piantate piante come le carote che crescono verso il basso. In questi giorni non è consigliabile andare dal parrucchiere. periodo di fioritura. È usato per coltivare fiori e favorisce una forte crescita dei capelli.

È usato per coltivare fiori e favorisce una forte crescita dei capelli. periodo di frutta . Oggigiorno vengono piantati alberi da frutto e si consiglia di andare dal parrucchiere per accelerare la crescita dei capelli dopo il taglio.

. Oggigiorno vengono piantati alberi da frutto e si consiglia di andare dal parrucchiere per accelerare la crescita dei capelli dopo il taglio. periodo fogliare. Si associa alle piante a foglia, come la lattuga, e si consiglia di depilarla durante questo periodo, poiché ne ritarda la crescita.

Calendario lunare di settembre 2023: tagliare i capelli per crescere forti

Vuoi sapere qual è il periodo migliore per tagliare i capelli a settembre 2023? Prendi nota, perché queste sono le date migliori.

Dal 15 settembre (dalle 19:44) al 18 settembre (fino alle 6:58). Questi sono i giorni di cui dobbiamo approfittare per avere capelli forti che resistano a qualsiasi acconciatura, non importa quanto sia audace.

Tagliarti i capelli in questi giorni rafforzerà i tuoi capelli. Questo ti aiuterà a creare acconciature più audaciin tinte lisce, ricce o colorate.

Calendario lunare di settembre 2023: tagliare i capelli per farli crescere velocemente

Se vuoi che i tuoi capelli crescano velocemente, approfitta dei giorni di cui ti parleremo adesso, a settembre 2023.

Dal 10 settembre (18:35) all’11 settembre (fino alle 7:18) . Pochi giorni perfetti per ottenere in tempi record capelli lunghi da non perdere per nessun motivo.

. Pochi giorni perfetti per ottenere in tempi record capelli lunghi da non perdere per nessun motivo. Dal 20 settembre (dalle 16:05) al 22 settembre (fino alle 22:20). Prima della fine del mese abbiamo altri tre giorni per andare dal parrucchiere, così i nostri capelli potranno crescere più velocemente del normale.

In questi giorni di calendario i capelli crescono più velocemente. Ciò significa che puoi andare dal parrucchiere per darti una ripulita e non avere paura perché ti stanno tagliando qualcosa di più che semplicemente “solo le punte”. Ricrescerà in pochissimo tempo.

Calendario lunare per settembre 2023: depilazione

Devi fare la ceretta, ma non vuoi che i tuoi peli ricrescano velocemente, vero? Bene, approfitta di questi giorni di settembre 2023 che sono perfetti per questo.

Dall’8 (dalle 6:59) al 10 (fino alle 18:35) di settembre. Questi giorni saranno fantastici per la ceretta e i peli impiegheranno più tempo del solito a ricrescere.

Questi giorni saranno fantastici per la ceretta e i peli impiegheranno più tempo del solito a ricrescere. 12 settembre (tutto il giorno) . Un’altra opportunità si apre, appena un giorno dopo il ciclo precedente, per una depilazione improvvisa.

. Un’altra opportunità si apre, appena un giorno dopo il ciclo precedente, per una depilazione improvvisa. 19 settembre (tutto il giorno). Prima della fine del mese abbiamo un’altra possibilità di fare la ceretta e i peli hanno bisogno di tempo per ricrescere.

Voglio dimenticare la poesia, come molti. Ecco perché questi giorni sono ideali per la ceretta. Risparmierai tempo, denaro e danni alla pelle riducendo la velocità con cui riappare.

Il calendario lunare è lo stesso in tutto il mondo?

Il calendario lunare non è lo stesso in tutto il mondo. Quello che abbiamo preparato per te oggi è adatto solo per l’emisfero settentrionale, adattandosi sempre al fuso orario (usiamo la penisola spagnola). quindi dicendo: Può essere utilizzato per paesi come gli Stati Uniti, il Messico e gran parte dell’Ecuador e della Colombia.

Per i paesi situati nell’emisfero meridionale, come il Cile o l’Argentina, questo calendario lunare non è valido.

Altri usi del calendario lunare

Il calendario lunare, oltre a scegliere i giorni migliori per andare dal parrucchiere, serve per:

agricoltura . Questo calendario viene utilizzato per determinare i periodi migliori per piantare piante diverse.

. Questo calendario viene utilizzato per determinare i periodi migliori per piantare piante diverse. Depilazione . Può essere utilizzato anche per scegliere i giorni migliori per la ceretta, che ritarda la crescita dei peli.

. Può essere utilizzato anche per scegliere i giorni migliori per la ceretta, che ritarda la crescita dei peli. appuntamenti importanti. E con il calendario lunare sono previste anche celebrazioni come la Pasqua.

Cosa accadrà alla luna e al cielo nel settembre 2023?

Settembre sarà un mese molto calmo, perfetto per riprendersi dall’estate e prepararsi all’autunno. Questo sarà l’evento più importante per te, l’equinozio che dà il via al cambio di stagione. Avremo anche una luna del raccolto.

Luna del raccolto settembre 2023

La luna del raccolto di settembre 2023 è in realtà la luna piena di questo mese. In precedenza era la Luna a rappresentare il transito dall’estate all’autunno. La data utilizzata dagli agricoltori per raccogliere molti raccolti. In effetti, i nativi americani lo chiamavano “mais lunare”, perché era il loro raccolto base.

E con il calendario gregoriano, la luna e il cambio delle stagioni non sono più sincronizzati. quest’anno, La luna piena di settembre 2023 avverrà il 29 settembre alle 11:57.. Può essere visto da tutto il pianeta, purché il cielo sia sereno e il tempo sia bello.

Equinozio settembre 2023

L’equinozio di settembre 2023 lascia il posto all’autunno nell’emisfero settentrionale e alla primavera nell’emisfero meridionale.. È il momento dell’anno in cui il sole forma un asse perpendicolare all’equatore.Ciò rende il giorno e la notte uguali in entrambe le parti del pianeta.

E sarà visto su tutta la Terra, anche se non è un evento visibile, ma sarà misurato sugli orologi di tutti. Inizierà il 22 settembre alle 08:50.